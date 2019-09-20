В Азербайджане развивается медицинский туризм, но, к сожалению, он односторонний. Те, кто занимается этим туризмом, организуют выезд больных из Азербайджана в соседние страны.

Об этом зампред парламентского комитета по здравоохранению Муса Гулиев сказал во время мероприятия "Медицинский бизнес-форум: нынешняя ситуация и перспективы", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, лица, занимающиеся в Азербайджане медицинским туризмом, должны стараться, чтобы в связи с этой сферой люди приезжали и в нашу страну.

"Необходимо создать такую систему, чтобы в Азербайджан приезжали больные из Ирана, Грузии, Турции, Дагестана. Отправляя своих граждан за рубеж, мы не можем добиться успехов в медицинском туризме.

Гулиев добавил, что в Азербайджан приезжает много врачей из-за рубежа, однако вместо того, чтобы росло число иностранных врачей, необходимо привлекать в страну иностранные инвестиции.

"За рубежом обучается достаточно азербайджанских кадров. Иностранные инвестиции поддержат дальнейшее развитие нашего медицинского сектора", - сказал он.

Депутат считает, что в частном медицинском секторе очень важно создание ассоциации.

"Есть различные ассоциации, но нужна структура, координирующая работу в медицинском секторе врачей, обсуждающая их общие интересы, проблемы, доносящая их до общества и государственных органов. В будущем это создаст условия для дальнейшего развития медицинской системы", - добавил Гулиев.

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