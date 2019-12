На площадке культурного центра Flat Iron Square близ Лондонского моста 5 декабря начнет работать самый маленький паб в мире знаменитого пивного бренда Guinness, передает Day.Az со ссылкой на Туризм. Крошечный бар сможет вместить только 5 человек. Зато здесь можно будет абсолютно бесплатно выпить пару пинт знаменитого сорта темного пива "стаут". Гостям предложат посидеть у камина, сыграть в настольные игры и попробовать специальные закуски.



Открытие паба приурочено к рождественским праздникам, поэтому внутри будет звучать только тематическая музыка. Согласно регламенту, в заведение сможет попасть только группа друзей. Для этого заранее на сайте Design My Night необходимо забронировать билет. Вход разрешен только тем, кому уже исполнилось 18 лет. На входе посетителям придется предъявить документ, подтверждающий возраст. Мини-паб Guinness в Лондоне будет открыт четыре дня с 13:00 до 23:30. Время пребывания каждой компании в баре ограничат одним часом.



Самым маленьким постоянно действующим пабом в мире на данный момент является заведение The singal box in в британском городе Клиторпс, открытое в 2006 году. Его площадь составляет всего лишь 5,95 кв.м. Одновременно в пабе могут находиться до 6 человек с учетом бармена. В меню заведения представлен только настоящий эль. Другой претендент на звание самого крошечного паба располагается в американском городе Колорадо-Спрингс.