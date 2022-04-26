Прямой авиарейс Астрахань-Баку будет возобновлен

Российская авиакомпания "Азимут" готова выполнять регулярные пассажироперевозки по направлению Астрахань - Баку до четырех раз в неделю.

Как передает Day.Az, об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин.

Губернатор выразил надежду на возобновление прямого авиарейса, который пользуется большим спросом.

Он также отметил, что в ходе его визита в Баку обсуждался вопрос расширения межрегионального сотрудничества.

"Мы заинтересованы в заключении соглашения с Абшеронским районом [Азербайджана]. У наших регионов много общего: развиваем сельское хозяйство, ведем переработку сельхозсырья и готовы активно взаимодействовать. Уверен, что налаживание прямых контактов на региональном уровне откроет для нас новые перспективы", - говорится в публикации губернатора.