Прямой авиарейс Астрахань-Баку будет возобновлен
Российская авиакомпания "Азимут" готова выполнять регулярные пассажироперевозки по направлению Астрахань - Баку до четырех раз в неделю.
Как передает Day.Az, об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин.
Губернатор выразил надежду на возобновление прямого авиарейса, который пользуется большим спросом.
Он также отметил, что в ходе его визита в Баку обсуждался вопрос расширения межрегионального сотрудничества.
"Мы заинтересованы в заключении соглашения с Абшеронским районом [Азербайджана]. У наших регионов много общего: развиваем сельское хозяйство, ведем переработку сельхозсырья и готовы активно взаимодействовать. Уверен, что налаживание прямых контактов на региональном уровне откроет для нас новые перспективы", - говорится в публикации губернатора.
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