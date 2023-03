Ужас накрыл туризм на популярном острове

Жертвой земельной махинации может пасть туризм на популярном острове - всем отелям и ресторанам оттуда приказано немедленно выметаться вон. Речь идёт об острове Ко Ронг Самлем в Камбодже: как пояснили в своём блоге в Яндекс.Дзен местные эксперты, это один из наиболее популярных местных туристических центров, который расположен в 25 км от известного курорта Сиануквиль и отличается нетронутыми белыми пляжами, чистыми бирюзовыми водами океана и тропическими джунглями, а также довольно развитой туристической инфраструктурой. Которой на данный момент предложили выметаться с острова, причем без всякой компенсации, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Жителям острова будет предоставлена земля на материке, в то время как предприятиям сообщили, что их владение островной собственностью незаконно. С чем многие не согласны", - пояснили в блоге. Они также рассказали следующие подробности: Лонг Диманч, заместитель губернатора провинции Преа Сианук, заявил, что власти провинции уже примерно за месяц доставили уведомления о выселении в отели, магазины и бары. Это последовало за решением правительства предложить Ко Ронг Самлем для развития частными компаниями - однако не теми, что занимают эту землю сейчас.

"Выселения со стороны провинциальных властей являются законными, потому что весь остров является государственной землей, которую никто не может продать или претендовать", - подчеркнул замгубернатора. Он добавил, что власти провинции предоставят компенсацию гражданам, пострадавшим от проекта развития. Однако по поводу предприятий, в том числе всего турбизнеса острова, никакой ясности нет.

"Владелец отеля, который отказался назвать себя, сказал, что получил письмо администрации провинции от 29 сентября 2021 года, в котором говорится, что правительство заключило контракт на 1124 гектара Ко Ронг Самлем с компанией Emario Shonan Marine Cooperation Ltd и 1066 гектаров с Koh Rong Samloem Island Resort Co Ltd на развитие. Остальная часть острова остается под контролем администрации провинции для создания заповедной зоны для защиты природных ресурсов острова. Тобиас Циглер, владелец курорта Moonlight Resort, расположенного в Сарацин бэй, заявил, что 27 января власти провинции Преа Сианук приказали ему и 11 другим лицам, владеющим курортами, ресторанами и другими предприятиями на острове Ко Ронг Санлоем, освободить свои помещения до 6 февраля", - рассказывают блогеры.

Предприниматели, естественно, возмущены - владелец курорта Moonlight Resort, например, заявляет, что он "начал эти инвестиции с нуля", и это он "помог Ко Ронг Санлоему стать всемирно известным местом", причем до того туристы это место вообще не посещали. Циглер также уверяет, что у него контракт на ещё 20 лет, однако на данный момент вообще непонятно, к кому обращаться и как противостоять властям - с бизнесменами никто не идёт на контакт, однако грозят, что если владельцы не уйдут сами, против их незаконной застройки применят бульдозеры и другую тяжелую технику.