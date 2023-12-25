Азербайджан: прекрасная страна, где ковер – это высшее искусство

Американское издание CNN Travel опубликовало материал об искусстве ковроткачества Азербайджана.

Day.Az представляет вашему вниманию перевод статьи.

Любовь Азербайджана к коврам неразрывна - это почитаемый вид искусства, который был вплетен в его культурную ДНК еще в бронзовом веке и с тех пор ревностно сохраняется. Сегодня ковры являются неотъемлемой частью повседневной жизни.

Их можно встретить повсюду: на стенах и полах домов и ресторанов, в сувенирных магазинах и на капотах ржавых Лад, припаркованных на обочинах дорог. Некоторые из них ткут по особым случаям: на рождение, свадьбу, день рождения и похороны.

Техника ткачества передается из поколения в поколение, и каждый ковер имеет свою уникальную историю. Это настолько художественный феномен, что в 2010 году ЮНЕСКО включило традиционное азербайджанское ковроткачество в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

В столице страны Баку самое яркое воплощение любимого ковра представлено в виде здания, по форме напоминающего гигантский, наполовину свернутый ковер, украшенный золотым геометрическим узором. Азербайджанский национальный музей ковра, спроектированный австрийским архитектором Францем Янцем, гордо возвышается на оживленной приморской набережной города.

На трех этажах музея представлен калейдоскоп азербайджанских ковров - современных и традиционных, ворсовых и плоскотканых, маленьких и больших - а также текстиль, керамика, ювелирные изделия и традиционные костюмы. Около 6 000 ковров, датируемых с XVII века до наших дней, собраны в разных регионах страны, от берегов Каспийского моря до внутренних районов горного Карабаха.

Музей был основан в 1967 году известным художником и ковроткачом Латифом Каримовым, который посвятил свою жизнь воспеванию и сохранению азербайджанских ковров. На момент открытия это был самый первый музей такого рода. На своем нынешнем месте он находится с 2014 года и служит важнейшим исследовательским и образовательным центром.

Недалеко от музея, в Старом городе Баку, внесенном в список ЮНЕСКО, находится организация "Азерхалча", занимающаяся сохранением вековых традиций ковроткачества и защитой женщин, посвятивших этому делу свою жизнь. Одна из них - 61-летняя Севиндж Гаджиева, которую научил ткать ее брат, когда ей было всего 6 лет.

"Ковроткачество - это не просто искусство, это глубокая страсть, источник любви и спутник на всю жизнь", - рассказывает она CNN. "Мое самое большое стремление - передать это искусство молодому поколению". По мнению Севиндж, ткачихи в Азербайджане часто делятся эмоциями и идеями через ковры, "относясь к ним как к заветным творениям, сродни собственным детям".

Малейка Абдуллаева и Наджиба Панахова работают в мастерской "Азерхалча" в Исмаиллы, районе на севере Азербайджана. Малейка посвятила коврам три десятилетия своей жизни, и для нее ткачество - это не просто ремесло, но и "признание одной из величайших красот мира", - говорит она. А Наджибе было всего 14 лет, когда мама научила ее ткать - именно тогда она была "очарована чарующим танцем петель".

Дико замысловатые

Если заглянуть в историю, то азербайджанские ковры уже давно достигли больших успехов. Они были воспеты в "Книге Деде Коркута", которую некоторые относят к X веку, что делает ее одним из старейших сохранившихся произведений турецкой литературы.

Считается, что арабский путешественник Аль-Мукаддаси, также живший в X веке, посетил Азербайджан и отметил, что "их ковры не имеют себе равных в мире". О значении азербайджанского ковра писали в своих трудах даже древнегреческие историки Геродот и Ксенофонт, а также знаменитый итальянский путешественник и писатель Марко Поло.

Два вида азербайджанских ковров - плоского и ворсового плетения - делятся на четыре категории в зависимости от региона их происхождения: Губа-Ширван, Гянджа-Газах, Карабах и Тебриз.

Для изготовления большинства из них используется шерсть ягнят или овец, в то время как шелковые ковры производятся исключительно в Шеки, единственном регионе-производителе шелка в стране. Плоскотканые ковры бывают восьми видов, в зависимости от мотивов, состава, способа плетения и цвета: палас, джеджим, лади, килим, шадда, варни, зили и сумак.

Наиболее популярными среди азербайджанцев являются килим и сумак, которые отличаются смелыми геометрическими узорами и плоским ткачеством на станке с нитями основы. Из этих двух видов килим имеет одинаковый рисунок с обеих сторон и более тонкий.

Среди наиболее известных древних узоров Азербайджана - пирабадил из Губы, вернех из Карабаха и сурахани из Ширвана. Ардебильский ковер - один из старейших датированных ковров в мире - предположительно был создан в Тебризе, азербайджаноязычном городе в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Процесс создания ковра очень сложен и требует много времени.

Сначала выращивают овец для получения шерсти - обычно это делается весной или осенью, - которую затем моют, прядут и окрашивают, после чего пряжу ткут на горизонтальных или вертикальных станках. Натуральные, древние методы окрашивания по-прежнему наиболее благоприятны в Азербайджане. Их добывают из растений, фруктов и овощей, таких как красный лук, шафран, скорлупа орехов и гранат. Эти вековые техники стойко выдержали испытание временем.

Нарушение традиций

Но не все дело в прошлом и непреклонных традициях. Один азербайджанский художник, Фаиг Ахмед, известен тем, что деконструирует типичные ковры и "оскверняет" их новыми, трехмерными узорами, буквально переплетая традиционные стили с откровенно абстрактными, почти психоделическими узорами.

Ахмед, который родился в Сумгайыте, но сейчас живет и работает в Баку, выставлял свои уникальные работы по всему миру, включая Нью-Йорк, Париж, Мумбаи и другие города.

В 2007 году он представлял Азербайджан на Венецианской биеннале, а в 2013 году был включен в шорт-лист Премии Джамиля 3 в лондонском Музее Виктории и Альберта.

Все началось с ковра, доставшегося ему от прабабушки. Будучи дошкольником, он невероятно хорошо изучил его замысловатые, яркие узоры, а также недостатки, присущие коврам ручной работы. Однажды он начал вырезать эти узоры. Возможно, он повредил важную семейную реликвию, но это стало рождением художника, равного которому нет.

"Для меня, как азербайджанского художника, ковер представляет собой локализованный художественный язык, с помощью которого можно выразить глобальные темы", - рассказывает Ахмед в интервью CNN Travel. "В азербайджанской культуре ковер представляет собой многослойную связь истории, традиций, социальных норм, религии, политики и географии. Это означает глубоко укоренившуюся связь между географией и культурой Азербайджана".

Ковры в Азербайджане также являются сильным символом семейной жизни, говорит Ахмед. В некоторых деревнях молодоженам дарят ковер в знак начала нового союза. А в традиционных похоронных церемониях тело укутывают "специально сотканным ковром вытянутой формы с символически пустым (без узоров) центром".

И, несмотря на искаженную и концептуальную природу его дизайна, типы узлов, которые использует Фаиг, "точно такие же, как те, что использовались тысячи лет назад - например, пазырыкский ковер, датируемый 2 500 лет назад, с Алтая", - говорит он.

"Однако, поскольку я ввожу сложные элементы в этот древний вид ткачества, необходимо разрабатывать новые техники и методы".

Сегодня сохранение ковроткачества настолько важно для Азербайджана, что его преподают в некоторых университетах и колледжах по всей стране. Например, в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств в Баку можно получить степень бакалавра по специальности "Декоративно-прикладное искусство (ковроделие, ткачество)".

Для туристов по всей стране работают мастерские ковроткачества, в том числе в Кадим-Кубе в северном Губинском районе Азербайджана. А благодаря таким мастерам, как Фаиг Ахмед и "Азерхалча", которые одновременно сохраняют древние традиции и продвигают их в XXI век, можно с уверенностью сказать, что ковры останутся прочно вшитыми в гобелен азербайджанской культуры еще на несколько поколений вперед.