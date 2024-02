Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, объявила о продлении сертификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по аудиту эксплуатационной безопасности (IOSA). Это значимое достижение подчеркивает постоянную приверженность авиакомпании обеспечению безопасности и усовершенствованию методов эксплуатации.

Авиакомпания Silk Way West Airlines в шестой раз успешно прошла аудит IOSA, продемонстрировав стабильность в соблюдении международных требований безопасности при грузовых авиаперевозках.

Этот аудит демонстрирует способность компании адаптироваться и использовать новейшие стандарты и практики IOSA. Комплексная оценка охватила несколько операционных областей, такие как грузовые и полетные операции, а также безопасность воздушного движения, наземное обслуживание и технические услуги, что еще раз продемонстрировало стремление Silk Way West Airlines поддерживать безупречные показатели безопасности.

Дарко Вучич, вице-президент по корпоративному качеству и соответствию стандартам авиакомпании Silk Way West Airlines, подчеркнул приверженность авиакомпании обеспечению безопасности и удовлетворению потребностей клиентов: "Достижение и соответствие международным стандартам безопасности на высоком уровне, при одновременном удовлетворении ожиданий наших клиентов, остается нашим главным приоритетом. Продление сертификата IOSA, последовавшего за процессом аудита по оценке рисков, организованного и непосредственно управляемого со стороны IATA, является свидетельством нашей непоколебимой приверженности операционному совершенству и безопасности, а также способствует достижению наших глобальных целей в области безопасности".

С 2015 года, с момента вступления в IATA, авиакомпания Silk Way West Airlines постоянно выполняет и превосходит строгие требования программы аудита IOSA. Это не только подтверждает приверженность авиакомпании обеспечению безопасности, но и укрепляет ее репутацию как поставщика надежных решений для грузовых авиаперевозок.

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 14 специализированных самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 г. Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 г. было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

