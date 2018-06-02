Зачем ученые скрестили паука и козу, и что из этого вышло - ФОТО

Генные инженеры не перестают удивлять мир своими достижениями: в прессе регулярно возникают сообщения о появлении новых видов живых существ, у которых изменена ДНК. Одно из них о необычных козах, которым внедрили гены паука. Для чего ученые сделали это и что у них в итоге получилось, расскажет Day.Az со ссылкой на travelask.ru.

В штате Юта, на западе США, находится оригинальная козья ферма. Обитающие здесь белые козочки по внешнему виду ничем не отличаются от своих собратьев, но вот молоко у них совершенно необыкновенное. После того, как этим козам привили ген паука-золотопряда, их молоко стало содержать ценный протеин, так называемый паутинный шелк.

Паутинная нить является очень ценным продуктом благодаря особой эластичности, прочности и легкости. Ее широко используют в медицине, при производстве прочных и эластичных материалов и многих других ценных продуктов. Потребности в паутинной нити растут, а ее ограниченное производство не в состоянии удовлетворить всех потребностей. Оказалось, что получать паутинный шелк непосредственно от самих пауков - довольно трудоемкое и малоэффективное занятие. Дело в том, что нужный вид пауков очень агрессивен по отношению к себе подобным, что нередко можно наблюдать среди паукообразных, поэтому разводить пауков на фермах оказалось невозможным. Тогда генетикам и пришла в голову невероятная мысль: привить ген пауков козам и получать ценный белок из их молока.

Когда несколько лет назад компания начала свои эксперименты, им удалось получить лишь троих козлят с измененными генами. Из семи генетически модифицированных козлят только трое зверей в итоге стали обладателями генов паука-золотопряда. Сегодня же на необычной ферме обитают около 150 коз-пауков, поголовье которых постоянно увеличивается. Опыты показали, что из их молока можно действительно получить драгоценную паутинную нить. С помощью этих коз ученые надеются совершить прорыв в области получения уникального материала и уже запатентовали все свои открытия.

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