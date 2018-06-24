Что означают линии на запястье человека?

Чтение по руке, или хиромантия, впервые стали известны еще сотни лет тому назад. Эту систему разработали индуистские астрологи. Впервые упомянули об этом явлении в Китайской книге.

Один из самых простых способов чтения по рукам - это чтение не по ладони, а по запястью. На кистях рук есть своеобразные браслеты-линии. Считается, что чем больше линий, тем дольше проживет человек. Чаще всего встречаются 2-3 линии, но бывает и 4.

Каждая из них имеет собственное значение и может рассказать о важных вещах из жизни человека. А с помощью первой линии можно заметить также и проблемы со здоровьем.

Day.Az со ссылкой на lifeterritory.su расскажет, что означает каждая из линий:

Первая: самая важная линия, которая рассказывает о здоровье человека.

Если она непрерывная и четкая, то это значит, что все хорошо. Если ее плохо видно и она надломлена, то это говорит о слабостях человека. Существует также и гендерное отличие: если эта линия надломлена у женщин, то это может означать гинекологические проблемы, например, с зачатием. У мужчин это проблемы с простатой или репродуктивной системой.

Вторая: эта линия измеряет уровень богатства.

Если она сплошная, четкая, то человек получит светлое и обеспеченное будущее.

Третья: эта линия показывает уровень власти, которую вы будете иметь.

Опять же, чем лучше видно линию, тем лучше результат. Если она четкая и непрерывная, то вы станете очень влиятельным человеком. Наличие трех линий гарантирует, что человек проживет от 69 до 84 лет.

Четвертая: редчайшая из всех линий. Она проходит параллельно с третьей, поэтому связана с ней.

Наличие такой линии означает, что у вас будет не просто власть, а по-настоящему стойкая позиция в жизни, которая неизменно будет с вами всегда.

Те, у кого есть 4 линии, проживут более 84 лет.

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