Распространенные мифы о суициде

Каждое самоубийство часто порождает множество мифов, связанных с вопросами психического здоровья и некоторые из них оказываются необычайно живучими. В этой статье Day.Az со ссылкой на Mixstuff попытается развеять наиболее популярные из них.

Миф №1: Люди, которые предпринимают попытки самоубийства, просто пытаются обратить на себя внимание / Это крик о помощи

Факт: Большинство людей, которые пытаются свести (или сводят) счёты с жизнью (более 90%), страдают психическими заболеваниями. Депрессия, биполярное расстройство, шизофрения, алкоголизм, наркозависимость, а часто и комбинация из этих заболеваний становятся главной причиной суицида.

Попытки представить суицид в качестве своеобразного способа для привлечения внимания значит назвать больного человека обыкновенным манипулятором. Кроме того, даже если попытка самоубийства - это крик о помощи, значит человеку надо помочь!

Миф №2: Суицид совершают эгоисты

Факт: Суицид - это ужасная трагедия для семьи, для большинства переживших подобную смерть близкого человека жизнь навсегда делится на "до" и "после". Однако человек, находящийся в такой глубочайшей депрессии, что решается на самоубийство, думает, что другим без него будет только лучше.

Почвой для суицида становится тройка убийственных ощущений: беспомощность, безысходность и собственная никчёмность. Безысходность шепчет: "Твоя жизнь никогда не станет лучше. Даже не пытайся что-нибудь изменить". Беспомощность парализует волю - человек чувствует, что не может ничего контролировать: всё, что бы ни происходило, только усугубляет ситуацию". Никчёмность подливает масла в огонь: "Ты абсолютно бесполезное существо на этой планете. Твоя жизнь - бессмысленна, ты всем только мешаешь".

Эта унылая тройка гундосит в голове больного человека так громко, что любые попытки убедить человека в ценности жизни, собственной значимости, любви к нему просто тонут. Многие люди самоубийцы искренне и твёрдо убеждены, что своим суицидом делают своим близким одолжение.

Конечно, сложно увидеть проблему суицида под таким углом. Но если вы когда-нибудь страдали от тяжёлой депрессии или сами думали о том, чтобы уйти из жизни по собственной воле, то понимаете, о чём идёт речь.

Конечно, если вам пришлось пережить самоубийство близкого человека, то вы, скорее всего, ощущали (или ощущаете) по отношению к нему гнев и недоумение. Так естественно назвать эгоистом человека, который покинул вас (или попытался это сделать) таким чудовищным образом, поскольку он причинил вам столько боли.

Миф №3: Не спрашивайте человека, который вызывает у вас беспокойство, о том, не посещают ли его мысли о суициде - это может спровоцировать его

Факт: Если вы беспокоитесь о близком человеке, будьте откровенны с ним. Спросите его в лоб, не думает ли он свести счёты с жизнью. И что потом? Слушайте. Наверняка своим вопросом вы предоставите ему/ей возможность в первый раз высказать всё, что накопилось в душе.

Миф №4: Люди, совершающие самоубийство, действительно хотят умереть

Факт: Человек, решившийся на суицид, хочет избавиться от боли - и это совсем одно и то же, что желать смерти. Выжившие прыгуны с моста "Золотые Ворота" (Сан-Франциско) признавались, что передумывали уже в полёте. Особенно часто в этом смысле вспоминают слова неудавшегося самоубийцы Кена Болдуина, который говорил, что в момент прыжка с моста в 1985 году он "немедленно осознал, что всё в моей жизни, что казалось непоправимым, было абсолютно поправимым - кроме того обстоятельства, что я только что прыгнул".

Миф №5: Если не позволите потенциальному самоубийце осуществить задуманное выбранным им способом, они найдут другой способ убить себя

Факт: Превентивные меры работают. К примеру, возвращаясь к мосту Золотые ворота: много лет они находятся на первом месте в рейтинге самых популярных способов покончить с жизнью во всём западном полушарии. В 2017 году с этого моста прыгнули 39 человек. Кстати говоря, правительство Сан-Франциско одобрило $200-миллионный проект антисуицидального барьера, который должен быть осуществлён к 2021 году.

Скептики могут сказать, что будущие "прыгуны" просто найдут себе другой мост. Но они ошибаются: в 2013 году был проведён анализ данных 22 предыдущих исследований на тему суицида, чтобы понять, насколько эффективны всякие сетки, ограждения на мостах, виадуках и скалах, "облюбованных" самоубийцами. Результат? В то время, как число самоубийств на соседних мостах и скалах (без сеток и ограждений) несколько повышалось, в целом число самоубийц снижалось почти на треть.

Так что это работает. Но как насчёт тех, кто попытался убить себя, но был остановлен? Не попытаются ли они повторить свою попытку позже. Как ни странно, нет. В исследовании 1978 года исследователи проанализировали 515 случаев за период 1937 по 1971 год, когда люди пытались прыгнуть всё с того же моста Золотые ворота, но были спасены. 90% этих людей были живы или умерли естественной смертью, даже спустя десятилетия.

Конечно, никто из нас не может в одиночку покрыть сетью целый мост, чтобы спасти от фатальной глупости близкого человека, однако нам вполне под силу спрятать от греха подальше охотничье ружьё. В результате исследования 2004 года выяснилось, что мужчины, в доме которых хранится огнестрельное оружие, в 10 раз чаще совершают суицид, по сравнению с теми, у кого оружия нет. А в 1986 году в научном журнале New England Journal of Medicine были опубликованы результаты исследования, которые выявили, что на каждого преступника, убитого хранящимся в доме огнестрельным оружием, приходится 37 самоубийц, которые покончили с собой собственным огнестрельным оружием.

Миф №6: Медиа не оказывают особенного влияния на самоубийства

Факт: Самоубийство из подражания - это реальность. Десятки исследований показали, что муссирование подробностей самоубийств звёзд (к примеру, смерть Робина Уильямса в 2014 году) приводит к появлению множества подражателей. Чем больше подробностей попадает в прессу (как именно погибший любимец публики готовил самоубийство, какую дозу и какого снотворного использовал, бритвой какой марки резал себе вены), тем больше отчаявшихся людей решаются последовать их примеру. Поэтому так важно, чтобы в подобных случаях журналисты воздерживались от подробностей.

Миф №7: Суицидальные мысли - редкость

Факт: Совсем нет. Однако мысль мысли рознь. Одно дело мимолётные мысли вроде "Надоело всё. Хорошо бы покончить разом со всеми проблемами" или "Хотел бы я просто исчезнуть с лица Земли, как будто меня и не было". Такие мысли в разные периоды жизни могут возникать у всех. Они всплывают в голове и уходят, и волноваться по этому поводу не стоит. Однако если подобные мысли появляются часто, и особенно если вы переживаете сложный период - вполне возможно, что ваша психика подаёт сигналы SOS.

Некоторых людей преследуют пассивные мысли о смерти вроде "Если бы я заснул и не проснулся, я был бы совсем не против". Или они представляют себе, как их случайно сбивает автобус.

На следующей по степени опасности находятся активные суицидальные мысли, когда человек проигрывает в воображении, как он внезапно прыгает на дорогу перед автобусом. И последний, самый опасный уровень включает в себя составление подробного плана: когда, где и как совершить самоубийство.

Однако если кто-нибудь признается вам в суицидальных мыслях, не пытайтесь оценить уровень их опасности: мудрее и безопасней всегда отнестись к такому откровению крайне серьёзно.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook