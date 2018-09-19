Как похищение ребенка Линдбергов вдохновило Агату Кристи

Роман "Убийство в "Восточном экспрессе"" - одно из самых знаменитых произведений Агаты Кристи, в котором королева детектива в очередной раз нарушила правила жанра.

Занесенный снегом экспресс с интернациональным составом пассажиров, загадочное убийство бывшего гангстера, гениальный Эркюль Пуаро и потрясающая развязка - роман не раз привлекал внимание кинематографистов.

Но завязку истории - а именно таинственное похищение ребенка из состоятельной семьи, вокруг которого разворачивается драма всех героев - Агата Кристи не придумала, а взяла из газетных публикаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, роман вышел в свет 1 января 1934 года, а 1 марта 1932 года произошло похищение первенца знаменитой четы Линдбергов.

Чарльз Линдберг и его жена Энн были типичными героями своей эпохи, которая воспевала летчиков. Линдберг стал первым пилотом, в одиночку совершившим трансатлантический перелет.

Его жена Энн, представительница американской элиты, стала первой женщиной, получившей лицензию пилота. В дальнейшем супруги летали вместе, совершая трансконтинентальные перелеты между Америкой, Африкой, Европой и Азией.

Также Линдберг принимал участие в экспериментах по созданию искусственного сердца вместе с Алексисом Каррелем, нобелевским лауреатом.

Таким образом, Линдберги были настоящими знаменитостями, чья слава не уступала известности кинозвезд.

Полуторагодовалый Чарльз Линдберг-младший был похищен вечером 1 марта 1932 года из дома Линдбергов в Ист-Эмвилле, штат Нью-Джерси.

Детская находилась на втором этаже. Утром обнаружили открытое окно, сломанную приставную лестницу и записку на подоконнике, в которой похитители требовали выкуп за ребенка и соблюдение тайны. В углу записки был странный символ - красный овал с двумя скобами и точками. Но история попала в печать, журналисты обсуждали каждую деталь и строили самые невероятные версии.

Свои услуги Линдбергам предложил даже знаменитый гангстер Аль Капоне, который в это время находился в тюрьме Атланты по обвинению в неуплате налогов. За свое освобождение он обещал найти мальчика и его похитителей. Впоследствии именно назойливое участие прессы назвали одной из причин трагедии.

Потрясенные родители заплатили выкуп в 50 тысяч долларов под пристальным наблюдением полиции. Купюры были помечены особым образом. Однако ребенка так и не вернули. 12 мая 1932 года его останки нашли в нескольких милях от родного дома. Экспертиза показала, что мальчик, скорее всего, погиб в еще момент похищения в результате падения с лестницы.

В сентябре 1934 года был арестован плотник Бруно Ричард Гауптман, расплатившийся меченой купюрой. У него в доме нашли 14 тысяч долларов из выкупа Линдбергов. Также эксперты установили идентичность почерка Гауптмана и автора записки. Также прокурор утверждал, что одна из досок лестницы была взята из пола на чердаке Гауптмана. Однако следствие с самого начала не было объективным, позже прокурора обвиняли в намерении завершить сенсационное дело и повесить вину на первого встречного.

Жена и начальник Гауптмана показали, что в момент похищения он находился в Нью-Йорке. Сам обвиняемый так и не признал своей вины. Он утверждал, что деньги ему оставил его приятель, также немец, который уже уехал из страны. Сейчас большинство криминалистов считают, что Гауптман был невиновен, однако на суде в 1935 году присяжные признали его виновным. 3 апреля 1936 года Гауптман был казнен на электрическом стуле.

Репортеры и фотографы буквально преследовали несчастных родителей, поэтому после суда Линдберги уехали в Европу. В отличие от романа Кристи, у них родилось пятеро детей, трое сыновей и две дочери. Впоследствии фото- и видеосъемка в зале суда была законодательно запрещена в США.

Тайна похищения ребенка Линдбергов остается нераскрытой по сей день и породила множество конспирологических теорий. По одной из них, похищение было местью банкиров Линдбергу-деду, который выступил против создания Федерального резервного банка. Некоторые подозревали даже самого Чарльза, таким образом, пытавшегося избавиться от якобы больного сына.

Ну а Агата Кристи предложила свою версию знаменитого преступления, и дала возможность своим героям покарать истинного убийцу.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook