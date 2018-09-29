Загадка для детей и взрослых

Сегодня Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям совсем простенькую загадку.

Вопрос звучит так:

Что может путешествовать по всему миру, не покидая своего угла?

Ответ можете посмотреть здесь.

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