В Индии распустились цветы, цветущие раз в 12 лет

В Индии впервые за 12 лет зацвел неелакуринджи - цветок, который растет в горной цепи Западные и Восточные Гаты. Где еще искать растения, которые выпускают бутоны реже всего, - расскажет Day.Az со ссылкой на материал РИА Новости.

Неелакуринджи, Индия

Это растение было открыто в 1838 году и с тех пор цвело около 15 раз. Интересно, что у местных жителей даже принято отсчитывать возраст по числу виденных цветений Неелакуринджи.

Агава американская, Мексика

Это распространенное декоративное растение, выращиваемое во всем мире, называют растением века, но на самом деле оно цветет в среднем раз в десять лет.

Пуйя чилийская, Чили, Перу, Боливия

Это вечнозеленое растение достигает нескольких метров в высоту и цветет один раз в 15-20 лет. Оно имеет дурную славу среди местных жителей, которые называют его "убийцей овец". Дело в том, что длинная шерсть может запутаться в шипах пуйи, и животное погибает от голода. Считается, что таким образом растение получает дополнительные питательные вещества.

Пуйя Раймонди, Боливия и Перу

Еще одна разновидность пуйи, достигающая 12 метров в высоту, живет по 80-150 лет, цветет тысячами зеленых, белых и фиолетовых соцветий, но после созревания семян - гибнет.

Кардиокринум гигантский, Гималаи

Это одно из крупнейших растений в семействе лилейных достигает трех с половиной метров в высоту и цветет раз в пять-семь лет. Правда, опытные садоводы, которые выращивают кардиокринум в домашних условиях, порой добиваются и более частого цветения.

Корифа зонтоносная, Индия и Шри-Ланка

Коринфа - дерево высотой до 25 метров - цветет один раз в 50-60 лет, а после того, как созревают ее плоды размером с мячик для гольфа, умирает.

Удумбара, Китай

Одно из легендарных растений, выбрасывающее соцветия размером в один миллиметр раз в 3000 лет. Одно из последних зафиксированных цветений было в 2000 году - в Сеуле цветы распустились на статуе Будды и привлекли много верующих, по словам которых это было настоящим чудом.

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