Смертельные дозы привычных продуктов

"Все есть яд, и все есть лекарство, то и другое определяет доза" - эта фраза, которая принаджежит знаменитому врачу и ученому Парацельсу, актуальна и в наши дни. Какие продукты, входящие в ежедневный рацион большинства людей, могут стать смертельно опасными - расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Колбаса. В колбасе и сосисках содержится очень много соли, смертельной для человека является доза 250 граммов, примерно столько соли присутствует в трех килограммах любых колбасных изделий. Лучше не переедать.

Вода. По разным данным, от 6 до 10 литров воды необходимо выпить в один прием, чтобы полностью нарушить водно-солевой обмен в организме вплоть до летального исхода.

Спирт. Получить смертельную дозу этилового спирта можно, выпив примерно три бутылки водки подряд. Не у всех получится довести этот эксперимент до конца, многих организм попытается спасти раньше - тошнота, диарея, потеря сознания - вот примерный перечень неотложных мер при отравлении.

Кофе. Смертельной считается доза от 150 до 200 мг кофеина, именно столько содержится в 70 чашках кофе. Если их выпить в течение суток, то гарантированно можно получить сердечный приступ.

Шоколад. Опасная для жизни доза теобромина, сходного по действию с кофеином, содержится в 35 килограммах шоколада, но чтобы умереть, хватит и одного - в одном килограмме шоколада присутствует смертельная доза сахара, а именно 700 граммов.

Вишня. В вишневых косточках содержится опаснейшее вещество - цианид, два грамма которого смертельны для человека. Случайно проглоченная косточка не причинит вреда, главное - не пытаться ее при этом раскусить.

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