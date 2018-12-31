Нивхский язык: как появился самый таинственный язык в мире

Нивхи, которых прежде называли гиляками - малый народ России, проживающий в Хабаровском крае близ устья Амура и на севере острова Сахалин. На сегодняшний день насчитывается 4500 нивхов. По роду занятий они традиционно мало отличаются от соседних народов, занимаясь рыболовством, охотой и разведением ездовых собак. Однако о происхождении нивхов ученые ведут яростные споры, а их язык не похож ни на один другой язык в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на cyrillitsa.ru, нивхский язык учёные относят к изолированным - это значит, что его родство с другими языками не установлено. Таких языков в мире совсем немного, одним из самых известных является язык басков в Испании - предположительно, "наследство" доиндоевропейского населения Европы. Таким же осколком глубокой древности на Дальнем Востоке является нивхский.

О его генетических связях существуют разные версии, ни одна из которых до конца не доказана. Например, по мнению японских языковедов Кадзухико Ямагути и Кацунобу Идзуцу нивхский - это ранняя стадия японского языка. Рассматривается версия о родстве гиляцкого с соседними тунгусо-манчжурскими - вместе с ними его иногда включают в алтайскую языковую семью и шире - в ностратическую макросемью, объединяющую языки всех континентов. Российский лингвист Сергей Николаев нашёл в нивхском языке общие черты с алгонкинскими и вакашскими языками, распространёнными среди туземцев Северной Америки.

Точно установлено лишь то, что нивхский относится к палеоазиатским языкам - согласно воззрению учёных, в древности он был гораздо шире распространён в Северной Азии.

Из-за широко распространённого чередования согласных соседи нивхов практически были не в состоянии усвоить их язык, в то время, как они сами легко учились говорить по-русски и по-маньчжурски. Примечательно, что одним из учёных, внёсших значительный вклад в изучение нивхской речи, был Бронислав Пилсудский - родной брат президента Польши Юзефа Пилсудского.

Менталитет

Особенности языка существенно влияют на менталитет его носителей. Лингвисты отмечают связь грамматики нивхов с анимизмом - для них любой объект персонифицирован и одушевлён. Для отвлёчённых понятий слов нет, отсутствуют прилагательные, зато вместо слова "идти" нивхи употребляют разные слова в зависимости от направления движения.

Дополнения присоединяются к сказуемым, изменяя их фонетический облик и образуя из корневых морфем уникальные словокомплексы для описания конкретной ситуации. Исследователи относят нивхский язык к пространственным.

Пространственная семантика в нём необычайно детализирована, что, вероятно, объясняется практической необходимостью для охотников точно описывать положение предметов. Например, указательные слова (демонстративы), как пишет филолог Екатерина Груздева, обозначают пять пространственных "колец", расположенных на разном расстоянии от говорящего - ближайшее (проксимильное), близкое, срединное, отдалённое и далёкое. Таким образом, нивх сразу указывает собеседнику, где находится то, о чём он говорит. Для сравнения, в русском языке слова "то" и "это" не имеют пространственной семантики. Из девяти падежей нивхского языка в русском есть соответствия только для номинатива (именительный) и инструменталиса (творительный). Еще одна особенность в том, что для счёта людей, животных и предметов в нивхском языке используются разные ряды числительных.

Антропология

Необычные черты есть и во внешнем виде гиляков. Они являются монголоидами, однако ближайшие похожие народы проживают не в Сибири, а в Юго-Восточной Азии. Исследуя антропологическую статистику, учёные также выяснили, что нивхи очень близки по строению черепа индейцам западного побережья США и Канады.

Судьба

Письменность у нивхов появилась только при советской власти. В 1930 годах использовался латинский алфавит, а с 1953 года - видоизмененная с помощью апострофов кириллица из 44 букв.

В течение ХХ века число носителей нивхского языка снижалось. Этому способствовало "просвещение" аборигенного народа со стороны советской власти, переселение в города, борьба с шаманизмом и традиционной культурой. По данным 2002 года лишь 23% нивхов в той или иной степени владеют родным языком, все они при этом знают русский язык. Число активных носителей - меньше сотни пожилых людей. Для сохранения уникального языка властями Сахалинской области и Хабаровского края предпринимаются определённые меры - он преподаётся в младших классах школ, издаются книги, учебные пособия.

Газета "Нивх диф" тиражом 350 экземпляров в последние годы выходит со значительными перебоями. Владимир Санги, самый популярный из нивхских писателей, известный в России и за рубежом, отмечает, что фактически язык молодое поколение не изучает, а его преподаватели сами плохо им владеют.

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