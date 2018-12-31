Терракотовая армия: 7 занимательных фактов

В 1974 году китайские крестьяне, копавшие колодец, неожиданно наткнулись на фрагменты какой-то керамики, а затем - на плечи статуи из обожженной глины. Крестьяне отнеслись к находке так, как подобает хорошо образованным людям, которыми они в действительности не были, и сообщили о ней археологам. Так, через два тысячелетия, в наш мир вернулись примерно 8 тысяч статуй воинов, сопровождавших в загробный мир императора Цинь Шихуанди, огнем и мечом объединившего тогдашний Китай и ставшего его первым правителем.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, гробница Цинь Шихуанди находится неподалеку от города Сиань в провинции Шэньси, бывшего столицей Китая во времена первых императорских династий. Это не единственная тамошняя гробница. Китайские императоры не скупились на траты при обустройстве своего загробного быта, поэтому обширных погребальных комплексов в тех местах много. Некоторые из них содержали фигуры людей и лошадей, которые должны были прислуживать своему господину в царстве мертвых, но еще одной полноценной армии глиняных солдатиков в человеческий рост пока нигде не нашлось. Впрочем, большинство гробниц еще не обследовано археологами - китайские власти вообще крайне неохотно допускают подобное обращение с покойными лидерами страны.

1. Терракотовая армия насчитывает примерно восемь тысяч фигур, сосредоточенных в трех подземных коридорах. Это очень приблизительный подсчет, поскольку статуи, по большей части, разбиты и требуют реставрации или, попросту говоря, сборки из черепков. На сегодня восстановлены немногим более тысячи глиняных воинов.

2. Детали статуй лепились из глины, обжигались, окрашивались и уже в таком виде собирались. Ноги и тела делались с применением специальных форм, головы с лицами, прическами, ушами и всем остальным скорее всего лепились с натуры или, во всяком случае, индивидуально. Они разные и изображают разных людей, скорее всего - реальных бойцов Цинь Шихуанди. Кроме пехоты в армии были лучники и боевые колесницы, запряженные изваяниями коней, тоже в полную величину, а также статуи гражданских чиновников, музыкантов и прочих слуг императора.

3. Вес терракотового воина примерно 130−200 килограмм. Это пустотелая глиняная статуя, изображающая солдата императора в какой-то удобной для применения его оружия позе. Первоначально статуи были окрашены, но два тысячелетия под землей сказались на их сохранности и сейчас краска сохранилась весьма фрагментарно. Тем не менее вылепленная в полной тогдашней амуниции фигура дает массу информации о том, как выглядели и одевались бойцы III века до н.э. Надо заметить, что кроме обычных солдат в войске есть и офицеры разных рангов - тоже с полной выкладкой.

4. На тот случай, если императору потребуется торжественный выезд неподалеку были захоронены две богато украшенные колесницы. Наконец, вместе с ним были заживо похоронены 48 его наложниц. В данном случае Цинь Шихуанди явно предпочел настоящих женщин глиняным. Количество заживо похороненных рабочих известно крайне приблизительно - никто не озаботился их точным подсчетом. Речь может идти о тысячах или даже десятках тысяч человек. Похоже, император хотел, чтобы его загробная жизнь была столь же налаженной и изобильной, как и земная.

5. Работы по сооружению погребального комплекса начались вскоре после того как Цинь Шихуанди (тогда он еще звался Ин Чжэн) стал ваном (т. е. монархом) государства Цинь. Тогда ему было 13 лет. К моменту, когда этот комплекс был использован, его площадь, вероятно, превышала полсотни квадратных километров. Обозначить ее точнее затруднительно - работы по ее оконтуриванию продолжаются, периодически принося новые сюрпризы. Само захоронение императора по сию пору не вскрыто, хотя его местоположение установлено точно.

6. Цинь Шихуанди умер 10 сентября 210 года до н.э. Причиной смерти, если верить письменным источникам последующих веков, послужил прием пилюль, которые должны были сделать монарха бессмертным. Они содержали ртуть. Император вообще крайне не хотел стать обитателем собственной гробницы, и, в последние годы жизни, потратил много времени и средств на поиски волшебного эликсира, дарующего бессмертие.

7. Основанная императором династия должна была править Китаем очень долго - 10 тысяч поколений. Однако, после его смерти началась традиционная для тех времен борьба за власть в ходе которой наследники Цинь Шихуанди были поголовно истреблены, его империя распалась, и последующим императорам пришлось собирать ее заново. О терракотовой армии, по всей видимости, просто забыли. Во всяком случае Сыма Цянь, писавший о Цинь Шихуанди примерно через столетие, о ней уже не упоминает. Глиняные солдаты ушли во мрак забвения вслед за своим повелителем.

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