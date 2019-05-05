Кто-то любит бодрящий душ по утрам, кому-то нравится нежиться в расслабляющей ванне по вечерам, а некоторые предпочитают и то, и другое. Сначала вы очищаете кожу, а затем ухаживаете за кожей, используя увлажняющие или питательные средства.

Что произойдет с телом, если перестать принимать душ? На самом деле это не проходит для организма бесследно. И вот к каким переменам нужно быть готовым.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Опасные бактерии

К роговому слою кожи прилипает пот и частицы пыли, и все это является пищей для гнилостных бактерий, которые также выделяют неприятный запах. Поэтому важно не пренебрегать мочалкой и отшелушивающими средствами.

Конечно, на поверхности кожи обитают и полезные человеку бактерии, но они не видны невооруженным глазом и не выделяют неприятный запах.

Запах в неожиданных местах

Как только человек прекращает принимать душ, новые запахи начинают появляться в самых неожиданных местах. Особенно у людей, которые занимаются спортом и тяжелым физическим трудом.

В зоне риска участки под грудью, подмышками, локтевые сгибы, пах и между пальцами ног. Здесь чаще всего возникает грибковая инфекция.

Кожный зуд, сухость и прыщи

Кожа начнет сохнуть, отслаиваться хлопьями и чесаться. В таком состоянии ее легко травмировать, а любые раны и порезы на сухой коже заживают гораздо дольше. Здесь могут помочь лосьоны и кремы, но они не устранят причины. Также возрастает риск появления акне на лице, груди и спине.

Принимать душ или нет - личное дело каждого. Но лучше знать о возможных последствиях, прежде чем решиться на такой шаг.