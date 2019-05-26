В китайском природном заповеднике Вэньчуань-Улун в провинции Сычуань заметили панду-альбиноса, передает "Синьхуа". По данным агентства, панда попала на камеры в середине апреля.

Как пишет издание South China Morning Post, это первое изображение панды-альбиноса.

В момент съёмки панда шла по лесу. На её теле нет чёрных пятен, глаза животного красные. По мнению исследователя Ли Чена, панде около года или двух. Пол животного неизвестен.

Панда выглядела сильной, её шаги были устойчивыми - это показатель того, что генетическая мутация не сильно повлияла на жизнь животного.

По словам исследователей, если у панды-альбиноса и обычной панды появится потомство, детёныши всё равно будут чёрно-белыми. Однако у последующих поколений может родиться альбинос, так как у них появится соответствующий ген.