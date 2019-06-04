Опись имущества генералиссимуса Иосифа Сталина, сделанная практически сразу же после его смерти 5 марта 1953 года, свидетельствовала о крайнем аскетизме вождя и подтверждала его бессребреничество. Вместе с тем неоспоримым, документально подтвержденным был факт, что Иосифу Виссарионовичу полагалась ежемесячная 10-тысячная зарплата.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

И весьма скромная, непритязательная в материальном плане жизнь "отца народов", и возможность Сталина пользоваться в СССР исключительным объемом самых разных привилегий - все эти особенности бытия генералиссимуса на удивление гармонично сосуществовали друг с другом.

Несколько кителей, брюк да белье

У Сталина в СССР было порядка 20 дач, в основном, на морском побережье - в Крыму, Абхазии, Сочи. Умер Иосиф Виссарионович на Ближней (Волынской) даче, расположенной неподалеку от села Волынского, что под Кунцевым. Перечень вещей, принадлежащих Сталину, описанных по приказу Л. П. Берия в тот же вечер 5 марта, когда генералиссимуса нашли там мертвым, впечатляет своим аскетизмом: несколько курительных трубок, 6 кителей, 10 брюк, сберкнижка с девятьюстами рублями...

Никаких драгоценностей (и вообще вещей, представляющих какую-либо материальную ценность), сумм наличных денег у Сталина на Ближней даче обнаружено не было. Равно как и на других дачах, которые генералиссимус посещал за время своего 29-летнего правления.

У него была самая большая зарплата в СССР

Сталин получал зарплату в 10 тысяч рублей (квалифицированный рабочий в Советском Союзе зарабатывал в 10 раз меньше), ежемесячно (и весьма регулярно, без опозданий!) платил 300-рублевые партийные членские взносы. В то время стоимость легковой машины "Победа" равнялась сумме сталинской зарплаты.

Существует конспирологическая версия о том, что И. В. Сталин был баснословно богат, и в день его смерти некие сотрудники МГБ вскрыли на Ближней даче сейф, где якобы находилось свыше 3,6 миллиона рублей и большая сумма в иностранной валюте. Документального подтверждения этого факта не существует, как нет и ясности в том, куда же девал генералиссимус свою зарплату, которую, как известно, он не тратил даже на нормальные одежду и обувь.

По воспоминаниям начальника охраны Сталина Николая Власика, прохудившиеся до дыр сапоги Хозяина меняли по ночам, когда генералиссимус спал - если наутро Иосиф Виссарионович надевал предварительно сшитые новенькие кожаные ботфорты и носил их без замечаний, то дело было сделано. А бывало и так, что Сталин по какой-либо причине требовал вернуть ему привычные старые дырявые сапоги.

До сих пор остается загадкой, на что Сталин тратил свои доходы и заботился ли он о получении этих денег вообще - по сути, генералиссимус жил на всем готовом и отдыхал в СССР сколько, как и где хотел. Де-факто Иосифу Виссарионовичу полагались еще и колоссальные суммы от издания его книг, выходивших в СССР и за рубежом многомиллионными тиражами. Тем не менее, ни недвижимости, ни счетов в банках, ни каких-либо иных крупных денежных вложений Сталин после себя не оставил.

Он почти ничего не накопил для наследников

По многочисленным воспоминаниям людей "ближнего круга" Сталина и членов их семей, будучи суровым к близким, Иосиф Виссарионович, мягко говоря, родственников не баловал - ни собственных детей, ни внуков. Ни особым отношением, ни тем более, в финансовом плане.

Публицист Александр Колесник в своей книге "Мифы и правда о семье Сталина", в частности, приводит выдержки из "писем трудящихся", которые начали поступать в советские печатные СМИ в постперестроечное время и касались "счетов Сталина в швейцарских банках, которыми воспользовалась его дочь Светлана Аллилуева". Колесник утверждает, что никакого документального подтверждения существования зарубежных банковских счетов генералиссимуса не было и нет, а оставшиеся после смерти Иосифа Виссарионовича сбережения (30 тысяч неденоминированных рублей) в свое время разделили между собой наследники. Дочь Сталина Светлана Аллилуева, в частности, заработала себе солидное состояние на издании за рубежом знаменитых мемуаров "Двадцать писем к другу".

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