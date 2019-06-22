Многие считают, что история хоть сколько-нибудь цивилизованной Африки до прихода европейцев ограничивается древним Египтом и исламским Магрибом. Но это не так. К югу от Сахары тоже существовали высокоразвитые, цивилизованные государства. Одной из таких держав была империя Мали, которая существовала в VIII-XV веках. Ее власть в моменты наибольшего величия распространялась на обширные территории современных Мавритании, Сенегала, Гамбии, Гвинеи, Буркина­-Фасо, Мали, Нигера, Нигерии и Чада.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Пик развития этой державы пришелся на правление манса (западноафриканский титул, равный императору) по имени Муса из династии Кейта, который правил империей Мали с 1307 года по 1332 год. Этот мудрый и справедливый правитель считается богатейшим человеком в истории - его состояние в пересчете на современные деньги оценивается примерно в 400 миллиардов долларов.

Путь на престол

Государственность Мали существовала довольно долго - примерно с VIII века н.э. Об этом периоде известно мало. Мы лишь знаем, что до начала XIII века Мали находилось в положении вассала другой крупной региональной державы - империи Гана. Но в 1076 году берберское государство Альморавидов разрушает Гану. Она распадается на множество маленьких племенных вождеств и княжеств, ни одно из которых не может претендовать на абсолютное лидерство. Но примерно в 1200 году талантливый Сундиата, глава рода жрецов-кузнецов Кейта, объединяет вокруг себя народ мандинке и создает сильную державу. Мали покоряет окрестные государства и превращается в империю.

Сундиата Кейта создает динамично развивающуюся державу, экономика которой построена на транссахарской торговле золотом и солью, которых в западной Африке было очень много. Соль в те времена была предметом роскоши и продавалась за цены, сравнимые с ценами на драгоценные металлы. Из Мали в исламский и христианский миры поступали две трети всего объема золота и половина всего объема поваренной соли. Так что у империи Мали было целых два дорогостоящих товара, которые с удовольствием покупали арабы и продавали в дальние страны.

После Сундиаты Мали правили 8 царей. Многие из них приходили к власти путем дворцовых переворотов и заговоров. Но страна продолжала развиваться. Девятый правитель Мали Абубакар II отрекся от престола, построил многотысячный флот и уплыл исследовать Атлантику. Но из плавания так и не вернулся. Некоторые историки полагают, что он приплыл в Америку, но доказательств этому нет. В 1312 на трон взошел его визирь, внук Сундиаты Муса Кейта, при котором Мали достигло пика величия.

Золотое путешествие

Исследователи полагают, манса Муса правил мудро и справедливо, покровительствовал ученым и поэтам. Но он бы не вошел в историю, если бы на 12 году правления не совершил паломничество в Мекку. Многие в исламском мире знали о богатстве Мали, но хадж Мусы раскрыл его подлинные масштабы. Император взял в путешествие более 12 тонн золота, которое щедро раздавал каждому встречному. По разным оценкам его сопровождало от 60 до 80 тысяч слуг, солдат и наложниц.

Логистика путешествия была отлажена так, что даже в самом центре Сахары Муса каждый день обедал океанической рыбой и свежими фруктами, которые ему подавали на льду. Однажды жена повелителя захотела освежиться - и слуги вырыли ей бассейн прямо в пустыне, наполнили его водой из бурдюков, в которой искупалась императрица и 500 ее служанок.

В каждом городе, где султан был в пятницу, он распоряжался построить мечеть. Каждый день он освобождал одного раба. Арабские источники воспевают не только его богатство и щедрость, но и великодушие и праведность. Но манса Муса принес на Ближний восток и проблемы. Все это золото, которое он раздавал направо и налево, обесценило стоимость драгоценного металла в исламском мире на долгие годы, из-за чего сильно выросли цены.

Мали после хаджа

Путь обратно в Мали обернулся злоключениями. Экспедиция потеряла по крайней мере треть всех людей и верблюдов. Но император благополучно вернулся домой. Во время путешествия манса Муса потратил огромную часть казны государства. Но это не было шагом безумной расточительности, а осмысленным вкладом в престиж. Правители, которые увидели эту роскошную экспедицию, были счастливы заключить с императором Мали торговый договор.

А еще Муса привез с Ближнего Востока множество ценных специалистов: богословов, архитекторов и поэтов. Они составили основу огромного исламского научного комплекса, который был построен в Томбукту. Этот город становится культурным центром всей западной Африки. Самый известный из специалистов, привезенных во время этой экспедиции в западную Африку - это андалусийский архитектор испанского происхождения Ас-Сахили. Он построил несколько великолепных мечетей в Томбукту и заложил основания для уникального западноафриканского архитектурного стиля, который назвали его именем.

Но после смерти манса Муса в 1332 году, в Мали начался период стагнации. Дети Мусы не были так талантливы и умны. При его сыне Магане I войско народа моси разграбило и сожгло Томбукту. Постоянные набеги соседних племен, династические дрязги, расточительность и развращенность политической элиты приводят к закату империи.

Уже к концу XIV века прежде восхищенные арабские географы вообще перестают упоминать это государство в своих трудах. От империи отделяются провинции, которые становятся независимыми государствами. Одно из таких новых государств - Сонгай, к XV веку становится новым региональным лидером. Сонгай, туареги, другие враждебные княжества и племена окружают страну со всех сторон. И хотя еще в XVI веке султан Мали еще правит небольшой территорией, жители которой существуют вполне зажиточно, это - лишь тень того великого африканского государства, которое построил манса Муса.

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