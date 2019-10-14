Большинство людей не имеют финансовой подушки безопасности, к которой могли бы обратиться в случае непредвиденных обстоятельств. Многие из них связывают ее отсутствие с низким доходом, но на самом деле возможность накопить средства зависит не только от уровня заработка, но и от наших привычек. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, на что не тратят деньги богачи и от каких трат может отказаться и обычный человек, чтобы стать более обеспеченным.

Дорогая свадьба

Времена, когда главной целью бракосочетания было поразить всех друзей и угодить сотне дальних родственников давно прошли. Сейчас даже звезды выбирают скромное торжество в кругу самых близких людей, и тратят основную часть средств не на свадьбу, а на медовый месяц. Кстати, если верить ученым, пары, отметившие свадьбу скромно, но тщательно позаботившиеся о своем медовом месяце, разводятся гораздо реже.

Домашние тренажеры

В большинстве случаев человек пользуются домашним тренажером лишь в первые пару дней после покупки. Затем он годами пылится в квартире и служит лишь не самым уместным элементом декора. Если вы давно хотели заняться спортом, гораздо рациональнее будет купить абонемент в фитнес-зал. И вновь лишь при условии, что вы будете посещать его регулярно.

В целом, если вы не имеете проблем со здоровьем, для поддержания физической формы достаточно отказаться от лифта, чаще гулять на свежем воздухе и активно проводить выходные.

Новый автомобиль

Как известно, когда новенький автомобиль выезжает из салона, он моментально теряет 11% своей стоимости и 30% уже после первого года эксплуатации. Вот почему гораздо выгоднее приобретать машину, которой не менее двух лет, - за счет этого вы избежите большой потери в цене, когда решите ее продавать.

К тому же не следует забывать, что машина давно перестала быть показателем финансового благополучия. Большинство роскошных иномарок на дорогах были взяты в кредит.

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