Мировой экономике предсказали катастрофу

Если другие страны ответят США введением собственных тарифов, то потери мирового ВВП будут исчисляться двузначными числами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом предупредила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Она полагает, что такое развитие событий будет означать катастрофу мировой экономики. Согласно подсчетам организации, если в ответ на американские тарифы другие страны введут 25- или 60-процентные пошлины, то мир вернется в 30-е годы прошлого века, когда такая политика обернулась усугублением Великой депрессии.

"Это катастрофа. Платить будут все. А бедные страны заплатят еще больше", - сказала Нгози Оконджо-Ивеала.

Кроме того, она не исключила, что мир распадется на два торговых блока. Тогда в долгосрочной перспективе глобальный ВВП потеряет 6,4 процента. Это будет равноценно потере экономик Японии и Южной Кореи.