Пашинян наговорил массу ерунды в Давосе

Автор: Зульфугар Ибрагимов

"То ли я дурак, то ли лыжи не едут".

Эта фраза из известного фильма вспоминается всякий раз, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян начинает говорить на какую-либо тему.

В четверг Пашинян, наконец, осчастливил Давос своим присутствием. За короткое время успел выступить на одной из панельных дискуссий и наговорить массу ерунды. Во-первых, в очередной раз загружал мозг европейцев своим "перекрестком мира". Во-вторых, высказался об открытии границ с Турцией. Он объявил, что границы с Турцией и Азербайджаном закрыты с момента обретения Арменией независимости, из-за чего страна, мол, сталкивается с "экономической изоляцией".

"Мы работаем и в этом направлении. Меня обычно спрашивают, оптимист или пессимист я в этом вопросе? Я - не оптимист и не пессимист. Я - прагматик. Я просто понимаю, что нам нужно работать до тех пор, пока проблема не будет решена. Главное и, думаю, самое важное - не отступить от мирной повестки. Мы должны сосредоточиться на нашей цели и продолжить работу, не сдаваясь, не отчаиваясь. В этом случае мы заручимся поддержкой международного сообщества, и, надеюсь, что эта поддержка будет оказана", - заявил Пашинян.

Насколько впечатлены были участники панельной дискуссии этой армянской романтикой, сказать трудно - в зале было темно. Эта его детская вера в чудеса и благородное стремление не сдаваться звучат очень смешно, учитывая, что армянский премьер не упомянул о причинах такой изоляции, а точнее - самоизоляции Армении. И началась она не с момента обретения независимости, а с начала вооруженной агрессии против Азербайджана. Он что же, хотел, чтобы армяне захватывали территории, убивали мирных граждан Азербайджана, гнали их из домов, разрушали все, до чего дотягивались, а Азербайджан при этом разрешал им спокойно пользоваться своими коммуникациями? Можно быть романтиком, но это романтизм, возведенный в степень, пардон, идиотизма. Пашинян, по-видимому, рассчитывает, что аудитория, как всегда, не в курсе дела и употребит то, что он, Никол, выложит по тарелкам.

Но вот в чем проблема - где причина, а где следствие, уже всем хорошо известно. Причиной закрытия Турцией границы с Арменией была оккупация армянами территорий Азербайджана. И проблемы не разрешены до сих пор, поэтому турецкая сторона не спешит пересмотреть свое решение. Чтобы она открылась, Пашиняну надо поскорее выполнить все условия Азербайджана и подписать мирный договор, а не искать поддержки международного сообщества и надеяться, что она будет оказана. Никакой поддержки в вопросе границ Армении оказано быль не может. Никто не может заставить Баку или Анкару в принудительном порядке открыть все границы к удовольствию армянской стороны.

Если бы не глупые надежды Еревана на это самое международное сообщество, вопрос границ мог быть решен еще несколько лет назад. За пять лет, прошедших после Второй карабахской войны, это можно было сделать, проявив добрую волю. Но Пашинян не хотел ее проявлять, рассчитывая, что вот придет международное сообщество и покажет этому несговорчивому Баку, где раки зимуют. Да, попытки делались и делаются, но заканчивались они тем, что все, кто знал адрес зимовки раков, отправлялись Азербайджаном зимовать вместе с ними.

Или возьмем тупое упрямство в вопросе Зангезурского коридора. Понимая, что обязан это сделать, Пашинян все равно извивается, пытается спасти лицо и натравляет на этот проект всех собак. Чего же он хочет после этого? После восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета над всеми своими территориями, Армения и ее сторонники лишились инструментов спекуляций и шантажа. Создались условия для решения оставшихся проблем и заключения долгожданного мира. Но Пашинян продолжает тупо упорствовать, тянется ручонками к покровителям, как к кормящей мамке.

Изоляция Армении будет продолжаться, пока ее власти не поумнеют. Пока тот же Пашинян не начнет относиться серьезно к своей должности и своей стране. Армения это не студия для снятия пиар-роликов. И тем более для этого не подходит Всемирный экономический форум.

Но ведь Никол популист, и главное в пребывании в Давосе для него это вовсе не сам форум, а антураж. Показав зевающим экспертам карту "перекрестка мира", поругав Баку и Анкару, с сознанием выполненного долга вернулся в отель и занялся своим любимым делом - снял ролик в номере гостиницы. Если руководить страной ему не удается, то вести подскаст это как раз самое оно. У каждого свой талант к чему-то. Кто-то способен возглавлять правительство, а кто-то - блогерствовать. Пашинян из последних. И нечего тут смеяться - каждый труд, гм-гм, почетен.