Природа полна сюрпризов, и гроза - один из них. Но какой бы неожиданной или пугающей ни была гроза, буря или шторм, согласитесь, это всегда красиво. Есть в этом явлении природы какая-то величественная магия, заставляющая нас восхищаться природой и уважать ее. В этой подборке вы найдете красивые и завораживающие фотографии гроз со всего мира.

2. Ложная кива, штат Юта, США. Это искусственный каменный круг неизвестного происхождения в пещере, затерянной в национальном парке Каньонлендс.

4. Долина смерти, Калифорния.