https://news.day.az/unusual/1187391.html 35 прекрасных фото, демонстрирующих мощь и красоту стихии
35 прекрасных фото, демонстрирующих мощь и красоту стихии
Природа полна сюрпризов, и гроза - один из них. Но какой бы неожиданной или пугающей ни была гроза, буря или шторм, согласитесь, это всегда красиво. Есть в этом явлении природы какая-то величественная магия, заставляющая нас восхищаться природой и уважать ее. В этой подборке вы найдете красивые и завораживающие фотографии гроз со всего мира.
2. Ложная кива, штат Юта, США. Это искусственный каменный круг неизвестного происхождения в пещере, затерянной в национальном парке Каньонлендс.
7. Вулкан Пуеуэ, Чили.
25. США.
35. Иллинойс.
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