Для водителей такси в Токио обычный рабочий день - настоящий марафон по выносливости. И когда появляется время на перерыв, таксисты с удовольствием пристраиваются спать в машинах, не обращая внимания на снующие вокруг толпы.

Британский фотограф Уильям Грин снял любопытную фотосерию о повседневной работе японских таксистов. Очевидно, в японской культуре спать в общественном месте - совершенно нормальное явление. Причем сон у всех на виду является даже признаком усердного труда.