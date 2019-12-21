Спящие посреди улицы в середине дня японские таксисты в фотосерии Уильяма Грина
Для водителей такси в Токио обычный рабочий день - настоящий марафон по выносливости. И когда появляется время на перерыв, таксисты с удовольствием пристраиваются спать в машинах, не обращая внимания на снующие вокруг толпы.
Британский фотограф Уильям Грин снял любопытную фотосерию о повседневной работе японских таксистов. Очевидно, в японской культуре спать в общественном месте - совершенно нормальное явление. Причем сон у всех на виду является даже признаком усердного труда.
Грин поведал, с чего началась фотосерия: "Я работал в Японии над несколькими проектами, когда наткнулся на это прелюбопытное явление.
Прогуливаясь по улице, я набрел на место, где было много спящих людей, хотя это и не была стоянка такси.
Видимо, для восточной культуры позволительно спать на публике. В Великобритании вы увидите спящих на улице людей только в том случае, если они мертвецки пьяны или действительно измотаны".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре