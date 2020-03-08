Почему полезно выпить кофе перед принятием решения

Американские психологи проанализировали влияние кофеина на стиль мышления и выяснили, что данное вещество активизирует так называемое конвергентное мышление, отвечающее за нахождение конкретных решений.

Результаты исследования опубликованы в журнале Consciousness and Cognition, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кофе является самым распространенным психотропным продуктом в мире. Например, в США среди взрослых людей 85 процентов выпивают как минимум одну чашку кофе в день. Известно, что кофеин повышает концентрацию внимания, двигательный и эмоциональный тонус, однако влияние его на творческое мышление и способность человека находить решение проблемы или выход из ситуации ранее не изучалось.

Психологи Дарья Забелина из Арканзасского университета и Пол Сильвия (Paul Silvia) из Университета Северной Каролины в Гринсборо изучили, как влияет кофеин на два типа мышления человека - конвергентный и дивергентный. Первый отвечает за поиск конкретного решения проблемы, нахождение одного "правильного" ответа. Второй, наоборот, создает поток идей, генерирует набор интересных и оригинальных решений.

Он характерен именно для творческих людей.

Для исследования были отобраны 80 добровольцев, которые ежедневно получали случайным образом либо таблетку кофеина 200 миллиграмм, эквивалентную одной чашке крепкого кофе, либо плацебо. Затем они проходили стандартные тесты на оценку уровней конвергентного и дивергентного мышления, рабочей памяти и настроения.

Результаты показали, что кофеин не оказывает влияния на дивергентное мышление, то есть не стимулирует творчество. Зато он повышает способность концентрироваться и решать проблемы.

Ученые также отмечают, что кофеин не оказал значительного влияния на рабочую память, зато улучшил настроение.

По мнению авторов, положительное влияние кофеина на способность находить решение вполне согласуется с его другими, уже доказанными когнитивными преимуществами - способностью повышать внимательность, бдительность, сосредоточенность, а также с тем, что кофеин является стимулятором двигательной и мозговой активности.