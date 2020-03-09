«Яйцо смерти»: самое футуристическое оружие начала двадцатого столетия

В разгар Первой мировой войны российские конструкторы начали работу над новым "танком" яйцевидной формы размером 960 на 605 метров, способным, по их замыслу сокрушить любых врагов на своем пути.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, в марте 1915 г ода обстановка на российско-германском фронте, который в западной литературе обозначается обычно термином "восточный фронт", была крайне нестабильной и не особенно благоприятной для Российской империи. Немецкое наступление привело к окружению русской армии в Галиции (ныне - западная Украина) и Польше.

Именно оттуда в Санкт-Петербург было отправлено письмо с пометкой "лично для Его Императорского Величества", в котором были изложены подробности проекта нового, поистине колоссального по размерам, оружия. Письмо было озаглавлено так: "Проект машины для разрушения траншей и вражеских крепостей, или "Эпициклоид "Обой".

"Благодаря большому, защищенному броней, вращающемуся за счет моторной тяги катку или бочке, мы можем просто ехать через укрепления противника. В этом и заключается суть моего проекта", - писал автор, конструктор Иван Семчишин царю Николаю I.

Семчишин предлагал построить гигантский металлический "город" эллипсоидной, или яйцевидной, формы, который мог бы беспрепятственно двигаться вперед, сокрушая врага. Футуристическое яйцо предполагалось сделать настолько большим, что внутри могла бы размещаться тяжелая артиллерия, мастерские, спальные помещения, магазины системы канализации, вентиляции, газоснабжения, и даже телефонные сети.

По словам автора проекта, его эпициклоиду не нужны были колеса в классическом смысле этого слова. Вместо этого, предполагалось, что он будет сам по себе являться колесом, которое приводится в движение сложной системой паровых двигателей, маятников и динамо-машин невиданной мощности. Эта система позволит движущейся крепости перемещаться по полям и лесам со скоростью до 321 километра в час, в буквальном смысле сметая все на своем пути.

"Эта вращающаяся крепость высотой в сотни метров будет свободно передвигаться по долинам и возвышенностям. Она будет способна катиться по холмам, лесам, рекам, болотам, городам и деревням. "Обой" будет полностью неуязвим для пушек и стрелкового оружия и мин, для него не составят преграды траншеи, противотанковые рвы, заборы из колючей проволоки, а также бомбы и боевые зажигательные смеси. Он легко сокрушит любую военную технику противника", - писал Семчишин царю.

Однако, в российской армии в 1915 году не хватало даже боеприпасов для обычных орудий, поэтому строительство гигантского "яйца смерти", разумеется, было отложено на неопределенный срок. По сей день "Обой" остается одним из самых футуристических и невероятных проектов в истории военно-конструкторской мысли.