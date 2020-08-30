Врачи рассказали, почему у женщин выпадают ресницы

О красивых, длинных и ухоженных ресницах мечтает большинство женщин. Как сделать так, чтобы взгляд оставался томным и притягательным. Для начала нужно понимать, почему ресницы выпадают, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Медики назвали ряд причин.

Дефицит витаминов

Не стоит постоянно сидеть на диетах. Таким образом организм теряет витамины, которые ему жизненно необходимы. Для роста и сохранения здоровой структуры женщинам необходимо следить за питанием и включить в рацион овощи, рыбу и другие полезные продукты.

Кожные заболевания

Заболевания, которые проявляются в области века, могут стать серьезной причиной выпадения пучков ресниц. Обратитесь к врачу в таком случае. Если у вас есть кожные заболевания - не используйте временно декоративную косметику.

Гормональный сбой

В следствии гормонального сбоя - может ухудшиться состояние кожи и волос. По словам специалистов, это временно и поддается лечению. В такой период лучше проконсультироваться с врачом.

Щипцы для завивки ресниц

Неправильное их использование может привести к плачевным последствиям для девушки. Необходимо помнить, что пользоваться инструментом нужно до нанесения туши.

Некачественная тушь

Не используйте дешевую и некачественную тушь, можете увидеть пучки ресниц при смывании. Перед покупкой новой туши необходимо внимательно узнать состав и рейтинг производителя.

