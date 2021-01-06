Видео эпичного побега хомяка из "тюрьмы" покорило Сеть

В Сети стало вирусным видео захватывающего побега хомяка из "тюрьмы", сообщает "Ридус".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, маленького зверька по кличке Мистер Хомяк поместили в лабиринт, сделанный в виде колонии, его хозяева. В миниатюрной тюрьме удивляет каждая деталь: мастера искусно подошли к своему творению.

На кадрах запечатлено, как Мистер Хомяк преодолевает препятствия и проходит лабиринт, периодически подгрызая преграды на своем пути. Его приключения сопровождаются тревожной музыкой и звуками сирены.

Один из роликов с хомяком набрал более 56 миллионов просмотров на YouTube.

Также "хомячий боевик" вызвал множество комментариев:

"Ахах, это круче, чем "Побег из Шоушенка".

"Этот хомяк умнее многих моих знакомых".

"Хомяк крут! И его хозяин тоже. Я бы в жизни такой лабиринт не смастерил".