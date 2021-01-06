Видео эпичного побега хомяка из "тюрьмы" покорило Сеть - ВИДЕО
В Сети стало вирусным видео захватывающего побега хомяка из "тюрьмы", сообщает "Ридус".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, маленького зверька по кличке Мистер Хомяк поместили в лабиринт, сделанный в виде колонии, его хозяева. В миниатюрной тюрьме удивляет каждая деталь: мастера искусно подошли к своему творению.
На кадрах запечатлено, как Мистер Хомяк преодолевает препятствия и проходит лабиринт, периодически подгрызая преграды на своем пути. Его приключения сопровождаются тревожной музыкой и звуками сирены.
Один из роликов с хомяком набрал более 56 миллионов просмотров на YouTube.
Также "хомячий боевик" вызвал множество комментариев:
"Ахах, это круче, чем "Побег из Шоушенка".
"Этот хомяк умнее многих моих знакомых".
"Хомяк крут! И его хозяин тоже. Я бы в жизни такой лабиринт не смастерил".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре