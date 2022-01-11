Названы замедляющие старение человека продукты
Процесс старения организма можно замедлить правильным питанием. Соответствующее заявление сделали американские диетологи, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В частности, Рональд Смит подчеркнул, что избыток сахара подрывает здоровье человека. Он порекомендовал отказаться от печенья и пирожных, сообщает Eat This, Not That!
Полезной окажется рыба, поскольку в ней содержатся жирные ненасыщенные кислоты Омега-3, которые защищают организм от разного рода болезней.
Диетолог Лиза Янг посоветовала добавить в меню овощи и фрукты.
"Примерами полезных овощей и фруктов могут служить ягоды, цитрусовые, зелень, морковь и сладкий перец. Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, которые противодействуют негативным эффектам старения", - подчеркнула она.
По ее мнению, пользу принесет также замена мяса растительной пищей.
Врач Триста Бест посоветовала употреблять побольше огурцов, кабачков, клубники, помидоров и арбузов.
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