Названы замедляющие старение человека продукты

Процесс старения организма можно замедлить правильным питанием. Соответствующее заявление сделали американские диетологи, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В частности, Рональд Смит подчеркнул, что избыток сахара подрывает здоровье человека. Он порекомендовал отказаться от печенья и пирожных, сообщает Eat This, Not That!

Полезной окажется рыба, поскольку в ней содержатся жирные ненасыщенные кислоты Омега-3, которые защищают организм от разного рода болезней.

Диетолог Лиза Янг посоветовала добавить в меню овощи и фрукты.

"Примерами полезных овощей и фруктов могут служить ягоды, цитрусовые, зелень, морковь и сладкий перец. Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, которые противодействуют негативным эффектам старения", - подчеркнула она.

По ее мнению, пользу принесет также замена мяса растительной пищей.

Врач Триста Бест посоветовала употреблять побольше огурцов, кабачков, клубники, помидоров и арбузов.