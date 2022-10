Джинсы Levi's из заброшенной шахты XIX века продали на аукционе в США

Джинсы Levi's, найденные недавно в заброшенной шахте на западе США, проданы на аукционе в штате Нью-Мексико за $87 тыс. Об этом сообщает в четверг газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Раритет со следами воска от свечей, которыми пользовались шахтеры под землей, находится, как утверждают аукционеры, "в пригодном для носки состоянии". На ярлыке на изнанке находится слоган "The only kind made by white labor" ("Единственные, сделанные белыми"), от которого компания отказалась в 1890-х годах, что позволяет датировать предмет одежды второй половиной XIX века.

Его владельцем стал 23-летний продавец винтажной одежды из Сан-Диего Кайл Хуперт. "Я до сих пор в недоумении, просто сам себе удивляюсь, что вообще купил их", - признается он. Хуперт внес 90% от стоимости лота, остальную сумму заплатил "эксперт по дениму" из Лос-Анджелеса Зип Стивенсон. Мужчины планируют перепродать джинсы, полагая, что их стоимость может достигать $150 тыс.

Как отмечает издание, рынок винтажной одежды в последние годы стремительно растет. Старые вещи очень популярны у молодых людей.