К Земле приблизится недавно открытая зеленая комета

К Земле приближается комета C/2022 E3. Об этом сообщает Йоркский университет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

C/2022 E3 была открыта в 2022 году астрономами из Калифорнии. Она относится к категории долгопериодических комет: в последний раз она пролетала мимо Земли около 55 тыс. лет назад, в каменном веке, а следующего пролета может и не быть.

Как рассчитали астрономы, следующий близкий пролет произойдет ночью-утром 1 февраля. Она пройдет в 42 млн километрах от Земли и должна будет быть видна невооруженным глазом в районе созвездия Северная Корона (при хорошей погоде). Сейчас для наблюдения за ней потребуется небольшой телескоп или хотя бы мощный бинокль. Астрономический объект будет выглядеть как тусклое зеленоватое свечение с хвостом.

Кометы - это малые тела, вращающиеся вокруг Солнца по вытянутой орбите. При приближении к нему они нагреваются и выделяют газ, светящийся в солнечном свете в виде комы и хвоста.