Скорость потери горных лесов представляет угрозу для альпийской дикой природы

Новое исследование предупреждает, что с 2001 года площадь горных лесов, превышающая территорию штата Техас, была потеряна, и их количество ежегодно увеличивается с "тревожной" скоростью, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые обнаружили, что за последние два десятилетия во всем мире было потеряно 78 млн гектаров (193 млн акров) горных лесов, что составляет более 7% всех существующих. Основными причинами потерь деревьев стали лесозаготовки, расширение сельского хозяйства и лесные пожары.

В горах обитает более 85% птиц, млекопитающих и амфибий мира Эти места обитания когда-то были более защищены, чем леса в низинах, потому что пересеченная местность делала их менее доступными. Сегодня они находятся под все большей угрозой, поскольку люди осваивают труднодоступные районы планеты, а низинные леса получают большую защиту.

Более 40% общей утраты приходится на тропические горные леса, которые считаются очагами биоразнообразия, что является еще большим давлением на виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Чжэньчжун Цзэн из Южного университета науки и технологии, один из авторов статьи, сказал: "Нашего внимания требует то, что потеря горных лесов посягнула на районы, известные своей высокой природоохранной ценностью для наземного биоразнообразия, особенно в тропиках. Ключевыми движущими силами здесь являются различные виды расширения сельского хозяйства и лесного хозяйства".