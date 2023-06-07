Невероятные фото племени из лесов Амазонки, которое не знает о существовании нашей цивилизации

Бразильский фотограф Рикардо Стакерт попал на вертолете в шторм и был вынужден отклониться от курса, но в результате этого досадного облета у него появились замечательные фотографии не контактирующего с внешним миром племени дождевых лесов Амазонки.

Эти изображения с высоким разрешением были сделаны в бразильском штате Акри, недалеко от границы с Перу. Этот регион строго защищает свои леса и их коренных жителей. Фотографии показывают небольшую группу людей с минимальным количеством одежды, оружием и телами, украшенными краской. Во время контакта, один из племени даже впустил стрелу в сторону вертолета.

"Я чувствовал себя художником из прошлых веков", - сказал Стакерт в интервью National Geographic. "Только подумать, что в 21-м веке все еще есть люди, которые не имеют никакого контакта с цивилизацией и живут, как жили их предки еще 20,000 лет назад! Это очень сильные эмоции!".

Бразильский фотограф Рикардо Стакерт попал на вертолете в шторм и был вынужден отклониться от курса...

...но благодаря этому у него появились замечательные фотографии не контактирующего с внешним миром племени дождевых лесов Амазонки

"Эти группы изменяют местоположение каждые четыре года или около того", - говорят эксперты

Некоторые члены племени бросали копья и выпускали стрелы в незваных гостей

"Это были их сообщения. Они означали: "Оставьте нас в покое. Не беспокойте нас""

Когда на их территории приходят лесорубы или искатели, племя вынуждено менять место

"Они могли исчезнуть с лица Земли, и мы даже не знали бы об этом"

Поскольку еще никто из этих людей не осуществил мирный контакт с внешним миром, название племени до сих пор неизвестно

Власти Бразилии называют их просто "изолированные индейцы верхней Humaitá"

Неожиданная встреча имела место в штате Акри, недалеко от границы Бразилии с Перу

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