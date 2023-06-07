Вот для чего нужны эти пузырьки на упаковочной пленке

Пожалуй, каждый из нас с детства знаком с увлекательным занятием - уничтожением пузырьков на воздушно-пузырьковой пленке. И если кто-то считает себя оригинальным в этом деле, то он ошибается. Такой вид развлечений придумали и оценили еще в годы, когда подобная пленка только была изобретена.

Всё началось в 1950-х годах, когда американские инженеры Альфред Филдинг и Марк Шаван начали работу над созданием инновационных текстурированных обоев. Именно такой продукт, по мнению начинающих дельцов, должен был взорвать рынок.

И основания для этого имелись. После окончания Второй мировой войны американская экономика стремительно развивалась, а новые материалы входили в моду. Американцы имели возможность строить новые дома и обустраивать их по последнему слову моды.

В попытках создать невиданную доселе модель обоев, инженеры Филдинг и Шаван склеили на недавно изобретенном станке два куска полиэтилена. В результате с одной стороны проступал текстурный узор из пузырьков, а на второй стороне предполагалось наличие бумажной основы для клейкого вещества.

Но идея оказалась слишком инновационной и простые американцы не рискнули покупать столь необычные обои, отдавая предпочтение более привычным материалам для обустройства домов.

Предприятие Филдинга и Шавана терпело убытки. Инженеры уже были готовы продать весь товар за бесценок, но тут к ним обратились новые клиенты. Местные фермеры увидели в странных обоях изоляцию для теплиц. Однако материал оказался плохой защитой от солнца и дождя, не выдержав испытаний. Казалось, последний шанс на спасение предприятия утерян.

Однако в компании IBM анонсировали осенью 1959 года новый компьютер - вычислительную машину, примерно такого же размера, как легковой автомобиль, но передовую по тем временам.

Новинка техники нуждалась в инновационной упаковке, и в IBM нашли ее, обратившись за помощью к Филдингу и Шавану. Инженерам сыграло на руку то, что пенопласт и поролон еще не были столь популярны. А производство воздушно-пузырьковой пленки было быстрым и относительно малозатратным процессом.

Поскольку корпорация IBM к середине 1960-х продала около 10 тысяч своих недешевых устройств, упакованных в воздушно-пузырьковую пленку (в пересчете на современные деньги стоимость одного компьютера составляла примерно 1 миллион долларов), то дела предприятия Филдинга и Шавана стремительно пошли в гору.

Спустя всего пару месяцев после подписания контракта с IBM, в 1960 году, компаньоны основали компанию Sealed Air, название которой переводилось как "запечатанный воздух". Вскоре скромная конторка выросла в огромную корпорацию с чистой прибылью в 250 миллионов долларов и суммарным оборотом около 3 миллиардов долларов.

Сложно сказать, кто первым стал получать удовольствие от лопавшихся пузырьков упаковки. Может, первыми были инженеры Филдинг и Шаван, когда успокаивали себя в трудные моменты на начальном этапе производства обоев, а может, таким образом развлекались программисты IBM. Однако забава пошла в народ и даже стала популярной в кинематографе.

Так, манией уничтожения пузырьков страдал Жозеф из фильма "Амели". Похожее навязчивое желание было и у героя фильма "Аэроплан". А в молодежной комедии "Где моя тачка, чувак?" именно страсть к этому занятию накликала на героев беду.

Но вскоре упаковка может измениться. Дело в том, что 98 % объема пленки составляет воздух, поэтому ее невыгодно перевозить. В компании Sealed Air продолжатели дела Альфреда Филдинга и Марка Шавана решили создавать новый формат пленки, пузыри которой надуваются при самой упаковке товара.

И хотя идея кажется вполне рациональной, но такие пузыри уже невозможно сдувать руками. Сколько их не дави - воздух будет просто переходить по ячейкам.

Но всё нужно совершенствовать. И хотя кажется, что всё уже придумано, умные люди не устают радовать нас новыми изобретениями. Похоже, нам придется смириться с тем, что усовершенствованная пленка не будет лопаться.

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