22 фотографии, которые заставят от удивления открыть рот

С развитием Интернета поток информации, которая проходит сквозь нас, сильно вырос. Если до появления разнообразных гаджетов мы получали информацию от собеседников, из теле- и радиопередач, книг, газет или журналов, то сейчас любой объем информации, визуальной или голосовой, нам доступен благодаря смартфону.

Из-за такого пресыщения нас уже не столь просто удивить. Мы становимся более требовательными, но менее восприимчивыми к красоте. Однако есть вещи, которые восхищают даже отъявленных скептиков.

Сегодня мы собрали для тебя потрясающие фотографии, которые не теряют соего вау-эффекта со временем. Ты можешь смотреть их и пересматривать, но будешь каждый раз находить какие-то новые детали.

1. Цветение бананов. Красиво. И даже завораживает.

2. Любишь пиццу? Положить тебе еще кусочек?

3. Гигантская медуза размером в человеческий рост.

4. Луна, которая больше похожа на рога дьявола.

5. Лазерная операция тоже оставляет следы...

6. Сердце кита, которое весит как хорошая лошадь - 600-700 килограммов.

7. Самый смелый серфер.

8. Череп вымершего животного из рода арсинойтерии. Впечатляющий вид.

9. Кристалл висмута. Выглядит как модель футуристической постройки.

10. Легендарный "Титаник" на фоне современного круизного лайнера.

11. Солнце. Взгляд сквозь линзы с UV-фильтром.

12. Неприступный замок Эльц, расположенный неподалеку от немецкого Майнца.

13. Лердальский тоннель протяжностью почти 25 километров, который связывает два муниципалитета на западе Норвегии.

14. Вот почему азиаты восхищаются цветением сакуры. Только взгляни на это с высоты птичьего полета.

15. Первый в истории цветок, который вырастили в космосе.

16. Куриное яйцо самой удивительной формы.

17. Девушка-гример просто решила поэкспериментировать и посмотреть, как сочетаются вместе разные оттенки кожи.

18. Исследование потоков воздуха с помощью специальной краски.

19. Облако, способное напугать каждого посетителя пляжа.

20. Думаешь, что это? Просто копытце новорожденного жеребенка.

21. Акула, обитавшая в водах Северной Атлантики. Ее примерный возраст достигал 500 лет, что является абсолютным рекордом среди позвоночных.

22. Осьминог, который путешествует на панцире черепахи.

Эти удивительные фотографии заставляют в изумлении открыть рот. В такие моменты понимаешь, что в мире еще столько всего поразительного и неизведанного, а значит, впереди полно интересных открытий.

Также обращаем внимание, что недавно мы делали подборку странных фотографий, на которых происходит не пойми что. Порция позитивных эмоций гарантирована.

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