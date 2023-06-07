19 ярких примеров того, что случается, когда заказываешь вещи в Интернете

Интернет открыл для человечества огромное количество возможностей, которые серьезно облегчают нашу жизнь. AliExpress позволил нам совершать любые покупки, не выходя из дома, но иногда обычная покупка обращается в шутку.

Конечно, не AliExpressом единым. Самая большая проблема покупок в Интернете - это то, что сам товар ты увидишь, лишь получив его, а до тех пор приходится верить продавцу и фотографиям. Потому, время от времени можно получить рулетку.

Чтобы минимизировать риск, торговые площадки вводят системы рейтингов и отзывов, чтобы покупатели хоть примерно понимали, у кого покупают ту или иную вещь, но полностью проблему это не решило. Ведь в жизни всякое бывает. Зато такая покупка - отличный повод посметься.

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