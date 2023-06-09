Металлы, которые стоят гораздо дороже золота

Вероятно, вы даже приблизительно не сможете назвать цену калифорния-252. Это и неудивительно, так как предположить, что металл может стоить десять миллионов долларов за один грамм, просто невозможно. Такая высокая стоимость обусловлена тем, что металл крайне редкий. Во всем мире имеется около пяти его грамм. Получают калифорний-252 искусственным путем. Впервые это было сделано в 1958 году. Металл отличается радиоактивностью. При его распаде выделяется гигантское количество энергии.

Другие металлы-рекордсмены стоят относительно недорого. К примеру, стоимость родия составляет около ста пятидесяти долларов за один грамм. Родий, в отличие от двух вышеописанных металлов, встречается в природе. Однако количество родия совсем небольшое - несколько тонн. Внешний вид родия напоминает алюминий, однако родий гораздо тверже. Каждый их этих металлов жизненно необходим тому или иному процессу, в том числе и золото - которое обеспечивает современную ценность денег. В то же время, оно является самым дешевым в нашем списке рекордсменов.

Золото

Стоимость: 56 долларов за грамм.

Золото - очень тяжелый металл: плотность чистого золота равна 19 621 кг/м. Среди металлов по плотности занимает шестое место: после осмия, иридия, рения, платины и плутония. Высокая плотность золота облегчает его добычу. Самые простые технологические процессы, такие, как, например, промывка на шлюзах, могут обеспечить весьма высокую степень извлечения золота из промываемой породы.

Родий

Стоимость: 58 долларов за грамм.

Родий используется главным образом в каталитических преобразователях для снижения углеродных выбросов автомобиля. Этот металл не играет никакой биологической роли. Соединения родия довольно редко встречаются в повседневной жизни и их воздействие на человеческий организм до конца не изучено. Несмотря на это, они являются высокотоксичными и канцерогенными веществами. Соли родия способны сильно окрашивать человеческую кожу.

Платина

60 долларов за грамм.

Платина и ее сплавы широко используются для производства ювелирных изделий. Ежегодно мировая ювелирная промышленность потребляет около 50 тонн платины. В настоящее время в Китае ежегодно продается около 10 миллионов изделий из платины общей массой около 25 тонн.

Плутоний

Стоимость: около 4000 долларов за грамм.

Тяжелый хрупкий радиоактивный металл серебристо-белого цвета. В периодической таблице располагается в семействе актиноидов. Широко используется в производстве ядерного оружия, ядерного топлива для атомных реакторов гражданского и исследовательского назначения и в качестве источника энергии для космических аппаратов.

Тритий

Стоимость: 30 тысяч долларов за грамм.

Производство одного килограмма трития обходится в 30 млн долларов. Используется в источниках света как тритиевая подсветка.

Осмий-187

Стоимость: 200 тысяч долларов за грамм.

Драгоценный металл осмий, получаемый вследствие довольно сложного процесса извлечения, состоит из семи изотопов. Каждый изотоп обладает различными массовыми числами - от 184 до 192 за исключением 185 и 191. Присутствие каждой разновидности этого металла в основном веществе напрямую связано с величиной его массового числа. Самый тяжеловесный 192 изотоп занимает 41% от общего количества природного осмия, а 187 - лишь 1,6%. Но столь низкая доля ценного осмия-187 в материнском металле не является препятствием для его разработки и применения.

Калифорний 252

Стоимость: 27 миллионов долларов за грамм

Для элемента, который настолько дорог в производстве, изотопы калифорния не обладают никаким практическим применением. На Западе он был создан лишь единожды с момента своего открытия в 1958 году.

Источник: Trendymen