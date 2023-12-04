Оксфордский словарь назвал главное слово 2023 года

Издательство, выпускающее Оксфордский словарь английского языка, признало "rizz" главным словом 2023 года. Об этом издатель сообщил на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наши эксперты по языку выбрали это слово в качестве интересного примера того, как язык может формироваться в отдельных социальных и возрастных группах, прежде чем получить широкое распространение в обществе", - заявили представители издательства, отметив, что ключевую роль в популяризации слова сыграло поколение Z.

Слово "rizz" может означать как шарм и привлекательность человека, так и его способность легко завести себе любовника. Выражение является сокращенной формой слова "charisma" (харизма).

В 2022-м Оксфордский словарь выбрал словом года выражение "goblin mode" ("режим гоблина"). Это человеческое поведение, связанное с потаканием собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, когда человек отказывается соответствовать общественным нормам и ожиданиям.

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