Крупнейший клад славянских монет XI века обнаружили в Германии

Группа археологов-добровольцев обнаружила в Германии несколько древних кладов. Об этом сообщает Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди находок оказались семь мечей, восемь тысяч серебряных монет, ювелирные изделия и керамика. Артефакты нашли в трех разных местах в сельской местности. Представители Государственного управления культуры и охраны памятников Германии представили результаты раскопок 22 ноября и поблагодарили волонтеров. Первая находка была сделана недалеко от города Миров. Волонтеры нашли остатки семи мечей возрастом около трех тысяч лет, специалисты сочли, что их изготовили в бронзовом веке. Археологи полагают, что оружие могло быть закопано в ходе ритуала как подношение богам, и мечи впоследствии раскололись из-за движения грунта.

Вторую находку - почти шесть тысяч средневековых серебряных монет - выкопали на Рюгене, немецком острове, расположенном примерно в 200 километрах к северу от Мирова. Большая часть монет лежала в глиняном горшке, но многие были разбросаны по земле. Хотя большинство монет были отчеканены в западной Германии, около десяти процентов прибыли из Англии, Дании, Богемии (нынешней Чехии) и Венгрии, что позволяет предположить пересечение торговых путей в этом районе. Исследователи назвали эту коллекцию крупнейшим кладом славянских монет XI века.

Последний клад нашли в городе Мельн на севере Германии. В нем было множество предметов, также датируемых XI веком, в том числе горшок с почти двумя тысячами монет; золотое ожерелье с жемчугом, горным хрусталем и сердоликом, кольца и два реликвария. Первый реликварий имеет форму "капторги" - плоского металлического кулона, который обычно носили на шее, а второй напоминает распятие.

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