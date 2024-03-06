Женщина с помощью ватной палочки и подводки для глаз сбежала из запертой ванной

Сотрудница Кембриджского университета смогла выйти из запертой ванной, используя ватную палочку и подводку для глаз, пишет UPI.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам женщины, она провела в закрытом помещении около семи часов.

Кристина Илко рассказала, что живет в студенческом общежитии. Инцидент произошел, когда она стояла в ванной. Она услышала, как тяжелая деревянная дверь начинает закрываться из-за порыва ветра, но не успела среагировать и оказалась запертой в помещении.

Ситуацию усложняло то, что в ванной не было окон, а щеколда на двери была сломана.

"Я пытался вспомнить, как долго человек может выжить, питаясь одной лишь водой, и надеялась, что останусь жива", - вспоминает Кристина.

Женщина пыталась выбить дверь, громко по ней стучать, звать на помощь, но эти способы не работали. Тогда она вспомнила свой любимый сериал из детства, в котором главный герой превращал предметы повседневного обихода в специальные инструменты.

Илко, вдохновившись героем сериала, взяла ватную палочку, сделала из нее крючок и с помощью карандаша для глаз надавила на замок, взломав его.

"Я была очень счастлива и очень горда тем, что смогла использовать свое остроумие, чтобы выбраться", - добавила она.

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