Фотографу удалось запечатлеть редчайшего полностью черного пингвина
Фотографу из Бельгии удалось запечатлеть редчайшего черного пингвина на юге Атлантического океана.
Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.
Фотограф Ив Адамс рассказал, что находился в заливе Сент-Эндрюс, когда коллега сообщил ему, что видел в этом районе полностью черного пингвина. Узнав об этом, мужчина поспешил на пляж, прежде чем уникальная особь затерялась среди стаи.
"Я был очень счастлив, что смог все это запечатлеть", - вспоминает бельгиец.
Адам добавил, что шанс встретить полностью черного пингвина составляет примерно 1 к 100 тысячам. К сожалению, они более уязвимы перед хищниками и менее заметны в воде.
"Я надеюсь, что этот редкий вид увидят и другие путешественники", - добавил Адам.
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