https://news.day.az/unusual/1711298.html «Бурю столетия» на Дальнем Востоке показали из космоса Спутникам удалось заснять снежную "бурю столетия", которая обрушилась на Дальний Восток. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Атмосферный вихрь пришел с Корейского полуострова и принес с собой ураганный ветер и рекордный снегопад", - уточнила пресс-служба агентства.
«Бурю столетия» на Дальнем Востоке показали из космоса
Спутникам удалось заснять снежную "бурю столетия", которая обрушилась на Дальний Восток.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Атмосферный вихрь пришел с Корейского полуострова и принес с собой ураганный ветер и рекордный снегопад", - уточнила пресс-служба агентства. Уточняется, что снимки сделаны спутниками "Метеора-М", "Электро-Л" и "Арктики-М".
Накануне в Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации. С приходом снежного циклона в городе выпало рекордное почти за 100 лет количество осадков.
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