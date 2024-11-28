«Бурю столетия» на Дальнем Востоке показали из космоса

Спутникам удалось заснять снежную "бурю столетия", которая обрушилась на Дальний Восток.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Атмосферный вихрь пришел с Корейского полуострова и принес с собой ураганный ветер и рекордный снегопад", - уточнила пресс-служба агентства. Уточняется, что снимки сделаны спутниками "Метеора-М", "Электро-Л" и "Арктики-М".

Накануне в Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации. С приходом снежного циклона в городе выпало рекордное почти за 100 лет количество осадков.