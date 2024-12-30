Как будут называться дети, родившиеся после 2025 года?

Дети, родившиеся в 2025 году, станут первыми представителями нового поколения "бета".

Как передает Day.Az, об этом сообщает американское издание New York Post (NYP), ссылаясь на демографа Марка Маккриндла.

"Поколение "бета", которое продлится примерно до 2039 года, следует за поколением "альфа", которое длилось с 2010 по 2024 год", - говорится в статье.

По мнению Маккриндла, новое поколение столкнется с миром, в котором решаются серьезные социальные проблемы, такие как изменение климата, глобальная миграция и стремительная урбанизация.

Демограф добавил, что к 2035 году поколение "бета" будет составлять 16% мирового населения.