Находка в итальянской церкви указывает на связь с исламским искусством

В итальянском городе Феррара исследователи обнаружили уникальную фреску XIII века, которая свидетельствует об использовании исламских шатров в средневековых христианских церквях для сокрытия главных алтарей. Эта 700-летняя фреска считается единственным сохранившимся изображением подобного рода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Miranews, историк Кембриджского университета доктор Федерика Джиганте идентифицировала частично сохранившуюся фреску, которая, вероятно, изображает реальный шатер, некогда находившийся в этой же церкви. Оригинальный шатер, украшенный драгоценностями и яркими красками, мог быть дипломатическим подарком от мусульманского правителя или военным трофеем.

Исследование показало, что такой шатер мог быть подарен влиятельной фигурой, например, Папой Иннокентием IV, который преподносил ценные ткани бенедиктинскому женскому монастырю Святого Антония в Полезине, где и была написана фреска. Фреска демонстрирует использование исламских шатров в ключевых христианских обрядах, включая мессу.

На фреске изображен шатер с сине-золотой драпировкой, обернутой вокруг трех стен, и увенчанный двухъярусным драгоценным коническим навесом, характерным для исламского мира. Фон представляет собой голубое небо, усыпанное звездами и птицами, создавая впечатление шатра, установленного под открытым небом.

Джиганте утверждает, что фреска изображает реально существовавший исламский шатер, который мог физически присутствовать в монастырской церкви в XIII веке. Известно, что средневековые церкви использовали драгоценные текстильные занавесы для сокрытия алтаря либо постоянно, либо во время мессы, либо в определенные литургические периоды.

Исследование отмечает необычайно точные детали фрески, что служит дополнительным доказательством того, что она изображает реальный шатер. Ткань на фреске украшена синими восьмиконечными звездами, вписанными в медальоны, центр которых первоначально был выделен сусальным золотом, что точно соответствует золотым тканям, использовавшимся для таких драгоценных исламских шатров.

В XIII веке было принято выставлять знамена и другие военные трофеи вокруг церковных алтарей в Европе. Шатры, особенно исламские королевские, были одними из самых ценных подарков в дипломатических обменах и самыми желанными трофеями на полях сражений.