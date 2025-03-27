Новая технология позволит "фотографировать" тело изнутри

Исследователи из Чикагского университета представили революционный метод картирования генетического материала - объемную ДНК-микроскопию. Эта технология позволяет создавать трехмерные изображения организмов изнутри, предоставляя беспрецедентный уровень детализации расположения генов и молекул.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Nature Biotechnology.

Метод основан на использовании уникальных молекулярных идентификаторов, которые прикрепляются к ДНК и РНК, а затем вступают во взаимодействие, формируя пространственную карту. В отличие от традиционной микроскопии, основанной на свете и линзах, ДНК-микроскопия анализирует химические взаимодействия между молекулами, позволяя восстановить их положение в ткани.

Команда под руководством Джошуа Вайнштейна применила этот метод для создания полного ДНК-изображения эмбриона рыбы-зебры- модельного организма для изучения развития и нейробиологии.

Технология может изменить подход к изучению биологических тканей, особенно в онкологии и иммунологии. Она поможет картировать опухолевые микроокружения и взаимодействие иммунных клеток, что может привести к созданию более точных методов иммунотерапии и более эффективных вакцин.

"Это совершенно новый уровень биологии, который раньше был для нас недоступен", - сказал Вайнштейн.