Книга рекордов Гиннесса показала фото двух собак-рекордсменов

Книга рекордов Гиннесса опубликовала совместные фото двух собак-рекордсменов. В кадре предстали самый высокий в мире пес - немецкий дог Реджинальд (Реджи), а также самая маленькая в мире собака - четырехлетняя чухуа-хуа Перл (Жемчужина), передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Реджи живет с хозяевами в Айдахо. Рост дога в холке превышает 1 м. Миниатюрная Перл проживает во Флориде, она в холке выросла только до 9 см. Разница в росте рекордсменов составляет около 91 см - примерно столько же в длину бывают бейсбольные биты и гитары.

Хозяин Реджи Сэм Джонсон утверждает, что питомец был самым маленьким в помете, но до полутора лет детеныш вырос до гигантских размеров. При этом внешность рекордсмена обманчива - по характеру Реджи все еще щенок. "Он почти как ребенок: игривый и разговорчивый - он "расскажет" обо всем, что хочет и в любое время", - говорит Джонсон.

Как и Реджи, Перл нравится быть в центре внимания. "Она крошечных размеров, но личность она большая", - характеризует своего питомца Ванесса Семлер. Она превратила Перл в модницу - собаку наряжают в милую одежду, иногда надевают на нее шляпки и солнцезащитные очки. "Ее гардероб больше моего. Мне кажется, что ей нравится одежда, так как она часто мерзнет", - уточняет Семлер.

"Перл довольно требовательна, серьезна, и у нее обо всем есть свое мнение, так что она "скажет", что ей надо", - добавляет хозяйка Перл.

Встречу рекордсменов провели в доме Джонсонов, чтобы Реджи не пришлось столкнуться с трудностями при перелете из-за своих размеров. Хозяева собак-рекордсменов не переживали из-за предстоящего события - они были уверены в том, что их питомцы дружелюбны и смогут быстро поладить.