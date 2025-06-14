Открыт новый тип черных дыр, которые растут внутри звезд

Индийские астрофизики из Института фундаментальных исследований Тата предложили новую теорию рождения черных дыр: не только в результате взрывов сверхновых, но и внутри живых звезд. Открытие переворачивает представления о звездной эволюции и темной материи. Статья опубликована в научном журнале Physical Review D (PRD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые предполагают, что крошечные черные дыры могут зарождаться в ядрах звезд из-за накопления темной материи. В отличие от классических черных дыр, эти объекты растут постепенно, оставаясь незаметными для внешнего наблюдателя.

Особенно интригует судьба белых карликов - компактных остатков звезд. В зависимости от скорости вращения звезды возможны три сценария: полное поглощение звезды черной дырой, образование "голой сингулярности" - объекта без горизонта событий, нарушающего законы физики, либо появление гибридной звезды, где черная дыра медленное "паразитирует" в ядре светила.

Центр Млечного Пути может содержать множество таких объектов, так как там высока концентрация темной материи, считают исследователи.

Открытие меняет наше понимание Вселенной: теперь каждая звезда на ночном небе потенциально может скрывать в себе космического "паразита", тихо преобразующего ее изнутри.