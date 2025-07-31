В одном из индийских штатов произошёл необычный случай: двухгодовалый ребёнок сумел убить ядовитую кобру, укусив её за голову.

Как передает Day.Az, об этом пишет TrendWatching.

Инцидент произошёл в деревне в округе Джашпур (штат Чхаттисгарх), когда мальчик играл у дома. Змея подползла к нему и обвилась вокруг руки. По словам очевидцев, ребёнок не испугался и инстинктивно в ответ укусил змею. Именно в область головы, в результате чего кобра погибла на месте.

После происшествия ребёнок потерял сознание, и родители срочно доставили его в больницу. Врачи провели осмотр и пришли к выводу, что змея, вероятно, не успела ввести яд или сделала это в незначительном количестве. Мальчику оказали необходимую помощь, и сейчас его жизни ничего не угрожает.