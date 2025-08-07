Огромная редкая рыба всплыла около пляжа и напугала отдыхающих

В Великобритании огромная луна-рыба всплыла около пляжа в графстве Корнуолл и напугала отдыхающих.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mirror.

Странное дискообразное существо на поверхности воды заметили у побережья города Сент-Айвс. Посетители пляжа начали фотографировать рыбу, и только позже выяснили, что это была обыкновенная луна-рыба. Береговая охрана также следила за редким для этого региона существом и даже подняла в воздух дрон, чтобы снять его получше.

Через некоторое время луна-рыба снова ушла на глубину. Как пишет Daily Mirror, рыбы этого вида появляются у берегов Великобритании очень редко, однако за последние два месяца это уже второй случай. В июне огромную луна-рыбу заметил житель города Пул на берегу Ла-Манша.

Луна-рыба - это самая тяжелая из современных костных рыб, отдельные особи могут весить больше двух тонн. Ее длина и ширина могут достигать трех-четырех метров. Считается уязвимым видом.