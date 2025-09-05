https://news.day.az/unusual/1778459.html Австралиец сделал уникальные кадры редкой тибетской лисы - ВИДЕО Австралийскому фотографу удалось сделать редкие кадры тибетской лисы с минимального расстояния - настоящая удача, учитывая скрытный образ жизни этого животного. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По его словам, такая встреча стала главным везением в его жизни и самым ценным опытом в фотографии дикой природы.
Австралиец сделал уникальные кадры редкой тибетской лисы - ВИДЕО
Австралийскому фотографу удалось сделать редкие кадры тибетской лисы с минимального расстояния - настоящая удача, учитывая скрытный образ жизни этого животного.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По его словам, такая встреча стала главным везением в его жизни и самым ценным опытом в фотографии дикой природы.
