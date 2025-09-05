Австралиец сделал уникальные кадры редкой тибетской лисы

Австралийскому фотографу удалось сделать редкие кадры тибетской лисы с минимального расстояния - настоящая удача, учитывая скрытный образ жизни этого животного.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По его словам, такая встреча стала главным везением в его жизни и самым ценным опытом в фотографии дикой природы.